На Аляске появился новый остров: неожиданно возник из тающего льда (фото)

Исследователи показали спутниковый снимок, на котором видно, что на Аляске появился совершенно новый остров. Это произошло после того, как отступающий ледник потерял всякую связь с огромным массивом суши.

На спутниковом снимке Обсерватории Земли NASA видно, что посреди озера на юго-востоке Аляски появился "новый" остров после того, как суша потеряла связь с тающим ледником. Этот массив, известный как Проу-Ноб и представляет собой небольшую гору, которая ранее была окружена ледником Алсек в национальном парке Глейшер-Бей. Однако ледник Алсек отступает уже несколько десятилетий, медленно отделяясь от Проу-Ноб и оставляя после себя растущее пресноводное озеро, пишет Live Science.

Недавний спутниковый снимок был сделан Landsat 9 в августе текущего года и показывает, что теперь ледник потерял всякую связь с Проу-Ноб. Более того, ученые отмечают, что Проу-Ноб теперь является наглядным примером того, как ледники истончаются и отступают на юго-востоке Аляски.

По словам научного автора Обсерватории Земли NASA Линдси Дерманн, вдоль прибрежной равнины юго-востока Аляски воды быстро вытесняет лед. Ледники в этом районе истончаются и отступают, а талая вода образует прогляциальные озера. Теперь, согласно снимку, на одном из этих разрастающихся водных пространств образовался новый остров.

Отметим что ранее ледник Алсек разделялся на два канала, огибая Проу-Ноб, площадь суши которого составляет около 5 квадратных километров. В начале 20 века ледник простирался через ныне открытое озеро Алсек и достигал Гейтвей-Ноб, примерно в 5 километрах к западу от Проу-Ноб.

Фото 1984 года Фото: NASA

Еще в 1960 году гляциолог Остин Пост сделал снимок ледника и назвал его Проу-Ноб из-за сходства с носом корабля. Десятилетия назад ученые предсказывали, что ледник Алсек отделится от Проу-Ноба в 2020 году, основываясь на скорости его отступления в период с 1960 по 1990 год. Таким образом, ледник держался на своей горе несколько дольше, чем первоначально предполагалось.

Согласно заявлению ученых, Проу-Ноб полностью отделился от ледника Алсек в период с 13 июля по 6 августа. Увы, по мере потепления планеты многие ледники Земли отступают. Прошлый год был самым жарким с точки зрения средней глобальной температуры с начала ведения наблюдений, а 2025 год ознаменовался чередой рекордно и почти рекордно жарких месяцев.

