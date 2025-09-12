На Алясці з'явився новий острів: несподівано виник із льоду, що тане (фото)

Дослідники показали супутниковий знімок, на якому видно, що на Алясці з'явився абсолютно новий острів. Це сталося після того, як льодовик, що відступає, втратив будь-який зв'язок із величезним масивом суші.

На супутниковому знімку Обсерваторії Землі NASA видно, що посеред озера на південному сході Аляски з'явився "новий" острів після того, як суша втратила зв'язок із льодовиком, що тане. Цей масив, відомий як Проу-Ноб, являє собою невелику гору, яка раніше була оточена льодовиком Алсек у національному парку Глейшер-Бей. Однак льодовик Алсек відступає вже кілька десятиліть, повільно відокремлюючись від Проу-Ноб і залишаючи після себе прісноводне озеро, що зростає, пише Live Science.

Нещодавній супутниковий знімок був зроблений Landsat 9 у серпні поточного року і показує, що тепер льодовик втратив будь-який зв'язок із Проу-Ноб. Ба більше, вчені зазначають, що Проу-Ноб тепер є наочним прикладом того, як льодовики стоншуються і відступають на південному сході Аляски.

За словами наукового автора Обсерваторії Землі NASA Ліндсі Дерманн, уздовж прибережної рівнини південного сходу Аляски води швидко витісняє лід. Льодовики в цьому районі стоншуються і відступають, а тала вода утворює прогляціальні озера. Тепер, згідно зі знімком, на одному з цих водних просторів, що розростаються, утворився новий острів.

Зазначимо, що раніше льодовик Алсек розділявся на два канали, огинаючи Проу-Ноб, площа суші якого становить близько 5 квадратних кілометрів. На початку 20 століття льодовик простягався через нині відкрите озеро Алсек і досягав Гейтвей-Ноб, приблизно за 5 кілометрів на захід від Проу-Ноб.

Фото 1984 року Фото: solar-system

Ще 1960 року гляціолог Остін Пост зробив знімок льодовика і назвав його Проу-Ноб через схожість із носом корабля. Десятиліття тому вчені передбачали, що льодовик Алсек відокремиться від Проу-Ноба у 2020 році, ґрунтуючись на швидкості його відступу в період з 1960 по 1990 рік. Таким чином, льодовик тримався на своїй горі дещо довше, ніж спочатку передбачалося.

Згідно із заявою вчених, Проу-Ноб повністю відокремився від льодовика Алсек у період з 13 липня по 6 серпня. На жаль, у міру потепління планети багато льодовиків Землі відступають. Минулий рік був найспекотнішим із погляду середньої глобальної температури з початку ведення спостережень, а 2025 рік ознаменувався низкою рекордно і майже рекордно спекотних місяців.

