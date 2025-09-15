Создана "пыль" из рассказа фантаста Станислава Лема: она может шпионить, паря в воздухе

В научно-фантастическом рассказе польского писателя Станислава Лема “Непобедимый”, который вышел в 1963 году, описывается искусственный вид свободно летающих наноботов. Они занимались изучением атмосфер далеких планет. Эти микроскопические существа были слабы поодиночке, но вместе формировали сплоченный рой для сбора энергии, размножения и защиты от хищников.

Польский фантаст вряд ли бы мог себе представить, что его эволюционная притча о живой пыли может стать реальностью. Рассказ Лема стал источником вдохновения для разработки реальной военной технологии, которую также называют “умной пылью”, пишет Futurism.

Все началось с теоретического исследования, предложенного для изучения экспертами из Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). Именно это ведомство ответственно за разработку многих современных технологий, таких как GPS-навигации и даже Интернет.

Инженеры, не только из DARPA, разрабатывают умную пыль для использования в самых разных отраслях, от исследований окружающей среды до коммерческой добычи полезных ископаемых.

Недавний краткий обзор технологии показал, насколько продвинулась разработка этой технологии после десятилетий работы. По словам экспертов, это скорее набор крошечных датчиков, которые способны собирать данные для отправки на центральное устройство.

Технология началась с попытки создать достаточно простые беспроводные приемники размером с рисовое зерно. Спустя десятилетия разработок, ученым удалось создать почти невидимые пылинки размером от 1 до 0,02 кубического миллиметра.

С 2003 года такие платформы микросенсоров, как MICA и “Spec” Калифорнийского университета в Беркли смогли с помощью “умной пыли” регистрировать такие переменные, как изменение влажности, освещенности и температуры.

Совсем недавно эти микроскопические датчики научились регистрировать различные уровни звука. На данный момент ведется разработка пылинок, которые смогут измерять химический состав воздуха.

Ученые ожидают, что в будущем такие пылинки смогут передавать бесконечный объем данных в подвешенные трехмерных средах.

По данным аналитиков индустрия “умной пыли” на сегодняшний день оценивается примерно в 115 млн долларов. Ожидается, что в 2032 году эти цифры вырастут почти до 400 млн долларов.

Военные ведомства заинтересованы в разработке “умной пыли” для разведывательных целей, но большая часть исследований проходит в университетских и корпоративных лабораториях. К примеру, израильская компания Stardust Solutions недавно объявляла о намерении заблокировать Солнце с “помощью умной пыли”. Это должны были быть инертные частицы в сочетании с системой мониторинга атмосферы. Но данная идея нарушает международные законы геоинженерии.

Пока технология также сталкивается с некоторыми трудностями, которые должны быть усовершенствованы в будущем. К примеру, крошечные устройства не могут далеко улетать от оператора, а срок их службы весьма непродолжительный.

