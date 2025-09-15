Створено "пил" з оповідання фантаста Станіслава Лема: він може шпигувати, ширяючи в повітрі

У науково-фантастичному оповіданні польського письменника Станіслава Лема "Непереможний", що вийшло 1963 року, описується штучний вид наноботів, які вільно літають. Вони займалися вивченням атмосфер далеких планет. Ці мікроскопічні істоти були слабкі поодинці, але разом формували згуртований рій для збору енергії, розмноження і захисту від хижаків.

Related video

Польський фантаст навряд чи б міг собі уявити, що його еволюційна притча про живий пил може стати реальністю. Розповідь Лема стала джерелом натхнення для розробки реальної військової технології, яку також називають "розумним пилом", пише Futurism.

Усе почалося з теоретичного дослідження, запропонованого для вивчення експертами з Агентства перспективних дослідницьких проектів Міністерства оборони США (DARPA). Саме це відомство відповідальне за розробку багатьох сучасних технологій, таких як GPS-навігації і навіть Інтернет.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Інженери, не тільки з DARPA, розробляють розумний пил для використання в найрізноманітніших галузях, від досліджень навколишнього середовища до комерційного видобутку корисних копалин.

Нещодавній короткий огляд технології показав, наскільки просунулася розробка цієї технології після десятиліть роботи. За словами експертів, це скоріше набір крихітних датчиків, які здатні збирати дані для надсилання на центральний пристрій.

Технологія почалася зі спроби створити досить прості бездротові приймачі розміром з рисове зерно. Через десятиліття розробок, вченим вдалося створити майже невидимі порошинки розміром від 1 до 0,02 кубічного міліметра.

З 2003 року такі платформи мікросенсорів, як MICA і "Spec" Каліфорнійського університету в Берклі змогли за допомогою "розумного пилу" реєструвати такі змінні, як зміна вологості, освітленості та температури.

Зовсім недавно ці мікроскопічні датчики навчилися реєструвати різні рівні звуку. Наразі триває розробка порошинок, які зможуть вимірювати хімічний склад повітря.

Вчені очікують, що в майбутньому такі порошинки зможуть передавати нескінченний обсяг даних у підвішені тривимірних середовищах.

За даними аналітиків, індустрію "розумного пилу" на сьогодні оцінюють приблизно в 115 млн доларів. Очікується, що 2032 року ці цифри зростуть майже до 400 млн доларів.

Військові відомства зацікавлені в розробці "розумного пилу" для розвідувальних цілей, але більша частина досліджень проходить в університетських і корпоративних лабораторіях. Наприклад, ізраїльська компанія Stardust Solutions нещодавно оголошувала про намір заблокувати Сонце за "допомогою розумного пилу". Це мали бути інертні частинки в поєднанні з системою моніторингу атмосфери. Але ця ідея порушує міжнародні закони геоінженерії.

Поки що технологія також стикається з деякими труднощами, які мають бути вдосконалені в майбутньому. Наприклад, крихітні пристрої не можуть далеко відлітати від оператора, а термін їхньої служби досить нетривалий.

Нагадаємо, наука винайшла чарівний ліс — кожне дерево в ньому буде світитися зсередини. Під час експериментів учені створили неймовірне джерело світла, що працює завдяки грибку, який поїдає дерево.