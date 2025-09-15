Впервые за десятилетия ученые измерили Юпитер, и недосчитались 8 км в диаметре

Ученые пересмотрели результаты первого измерения радиуса Юпитера, которое было проведено более 40 лет назад. В итоге, газовый гигант оказался меньше, чем считалось ранее.

Как известно, Юпитер является газовым гигантом, поэтому у него нет твердой поверхности, как у Земли. Несмотря на это, астрономы могут измерить его форму, посредством измерения колебания высоты газового слоя при определенном уровне давления вокруг планеты, пишет New Scientist.

Наиболее обширные данные о давлении газа на Юпитере были получены в рамках миссий NASA «Вояджер» и «Пионер» более 40 лет назад. Эти аппараты отправляли радиоволны через атмосферу Юпитера по направлению к Земле. Свойства этих радиоволн использовались для расчета давления газа на заданной высоте, такой метод ученые называют радиозатемнением.

В новом же исследовании Эли Галанти из Института Вейцмана в Израиле со своей командой использовал данные от аппарата NASA «Юнона», который находится на орбите Юпитера с 2016 года и по сей день.

Собранные данные показали, что Юпитер с среднем примерно на 8 км меньше, чем предполагалось ранее. Наибольшая разница находится в районе полюсов, а это значит, что газовый гигант имеет более сплющенную форму.

«Основываясь на радиозатмениях «Юноны», мы выяснили, что размер Юпитера меньше, его форма более сплющена, потому как в районе экватора изменения примерно на 4 км меньше, чем на полюсах», - говорит автор исследования.

Он также добавляет, что команда провели 13 разных радиозатмений с помощью «Юноны» против всего 6 радиозатмений, сделанных с помощью «Вояджера» и «Пионера». Далее ученые использовали известные измерения скорости ветра на Юпитере и рассчитали его диаметр.

Ученые выяснили, что диаметр планеты на полюсах составлял 142 976 километров, а на экваторе — 133 684 километра.

«Дело не только в радиусе планеты, а в понимании ее внутреннего устройства. Внутреннее строение планеты загадочно и сложно поддаётся исследованию, поэтому наличие этих новых данных может помочь нам создать более точные модели её внутреннего строения», - подытожили исследователи.

