Уперше за десятиліття вчені виміряли Юпітер, і недорахувалися 8 км у діаметрі

Вчені переглянули результати першого вимірювання радіуса Юпітера, яке було проведено понад 40 років тому. У підсумку, газовий гігант виявився меншим, ніж вважалося раніше.

Як відомо, Юпітер є газовим гігантом, тому у нього немає твердої поверхні, як у Землі. Незважаючи на це, астрономи можуть виміряти його форму, за допомогою вимірювання коливання висоти газового шару при певному рівні тиску навколо планети, пише New Scientist.

Найбільші дані про тиск газу на Юпітері були отримані в рамках місій NASA "Вояджер" і "Піонер" понад 40 років тому. Ці апарати відправляли радіохвилі через атмосферу Юпітера у напрямку до Землі. Властивості цих радіохвиль використовувалися для розрахунку тиску газу на заданій висоті, такий метод вчені називають радіозатемненням.

У новому ж дослідженні Елі Галанті з Інституту Вейцмана в Ізраїлі зі своєю командою використовував дані від апарату NASA "Юнона", який перебуває на орбіті Юпітера з 2016 року і донині.

Зібрані дані показали, що Юпітер у середньому приблизно на 8 км менший, ніж передбачалося раніше. Найбільша різниця знаходиться в районі полюсів, а це означає, що газовий гігант має більш сплющену форму.

"Ґрунтуючись на радіозатьмареннях "Юнони", ми з'ясували, що розмір Юпітера менший, його форма більш сплющена, бо в районі екватора зміни приблизно на 4 км менші, ніж на полюсах", — каже автор дослідження.

Він також додає, що команда провела 13 різних радіозатьмарень за допомогою "Юнони" проти всього 6 радіозатьмарень, зроблених за допомогою "Вояджера" і "Піонера". Далі вчені використали відомі вимірювання швидкості вітру на Юпітері та розрахували його діаметр.

Учені з'ясували, що діаметр планети на полюсах становив 142 976 кілометрів, а на екваторі — 133 684 кілометри.

"Справа не тільки в радіусі планети, а в розумінні її внутрішнього устрою. Внутрішня будова планети загадкова і складно піддається дослідженню, тому наявність цих нових даних може допомогти нам створити точніші моделі її внутрішньої будови", — підсумували дослідники.

