Отклонение астероидов от Земли может быть опасным: во всем виноваты "гравитационные скважины"

Новое исследование ученых из Иллинойского университета показало, что попытки отклонить астероиды могут отправить их прямиком к Земле. Во всем виноваты опасные области космоса, известные как «гравитационные скважины».

По словам авторов исследования, гравитационные скважины является областями пространства, где гравитация планеты может изменить орбиту пролетающего мимо астероида. В итоге, космический осколок все равно вернется на курс столкновения с Землей, спустя годы или десятилетия, пишет Science Alert.

«Даже если мы намеренно оттолкнем астероид от Земли с помощью космической миссии, мы должны убедиться в том, что он не попадет в одну из этих «замочных скважин». В противном случае эта угрозы снова вернется, но только через какое-то время», - говорит эксперт из NASA Рахиль Макадия.

Команда Макадия создала так называемые «карты вероятностей», которые обозначают самые опасные места для столкновения с тем или иным астероидом. Каждая точка на поверхности астероида имеет разную вероятность того, что астероид попадет в гравитационную скважину после его отклонения.

Для создания такой карты необходимы подробные данные об астероиде, такие как его форма, особенности поверхности, скорость вращения и масса. Такие данные можно получить в ходе космической миссии. Но если опасный астероид будет обнаружен слишком поздно, то ученые могут собрать предварительные данные с помощью наземных телескопических наблюдений.

На данный момент уже были созданы подобные карты вероятностей для известных астероидов, таких как Бенну.

Миссия DART по отклонению астероида Диморф была выбрана не случайно. Дело в том, что система из двух астероидов Диморфа и Дидима достаточно массивна, чтобы оказаться на пути столкновения с Землей. Но в будущем астероидные угрозы могут оказаться не настолько щадящими.

Миссия Европейского космического агентства «Гера», которая должна достичь места столкновения DART с Диморфом в декабре 2026 года, что предоставит ценные данные для совершенствования этих методов.

