Відхилення астероїдів від Землі може бути небезпечним: у всьому винні "гравітаційні щілини"

Нове дослідження вчених з Іллінойського університету показало, що спроби відхилити астероїди можуть відправити їх прямо до Землі. У всьому винні небезпечні області космосу, відомі як "гравітаційні щілини".

За словами авторів дослідження, гравітаційні щілині є областями простору, де гравітація планети може змінити орбіту астероїда, що пролітає повз. У підсумку, космічний осколок все одно повернеться на курс зіткнення із Землею, через роки або десятиліття, пише Science Alert.

"Навіть якщо ми навмисно відштовхнемо астероїд від Землі за допомогою космічної місії, ми повинні переконатися в тому, що він не влучить в одну з цих "замкових щілин". В іншому разі ця загроза знову повернеться, але тільки через якийсь час", — каже експертка з NASA Рахіль Макадія.

Команда Макадія створила так звані "карти ймовірностей", які позначають найнебезпечніші місця для зіткнення з тим чи іншим астероїдом. Кожна точка на поверхні астероїда має різну ймовірність того, що астероїд потрапить у гравітаційну щілину після його відхилення.

Для створення такої карти необхідні докладні дані про астероїд, такі як його форма, особливості поверхні, швидкість обертання і маса. Такі дані можна отримати під час космічної місії. Але якщо небезпечний астероїд буде виявлено занадто пізно, то вчені можуть зібрати попередні дані за допомогою наземних телескопічних спостережень.

Наразі вже було створено подібні карти ймовірностей для відомих астероїдів, таких як Бенну.

Місія DART з відхилення астероїда Діморф була обрана не випадково. Річ у тім, що система з двох астероїдів Діморфа і Дідіма досить масивна, щоб опинитися на шляху зіткнення із Землею. Але в майбутньому астероїдні загрози можуть виявитися не настільки щадними.

Місія Європейського космічного агентства "Гера", яка має досягти місця зіткнення DART з Діморфом у грудні 2026 року, що надасть цінні дані для вдосконалення цих методів.

Нагадаємо, вчені розкрили секрет походження астероїда Діморф. Астрономи дізналися, як з'явився знаменитий астероїд, у який врізався апарат DART.