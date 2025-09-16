Вирус "русской матрешки" нашли внутри смертельно опасного грибка: он нацелен на людей

Грибок, который Всемирная организация здравоохранения назвала «критической проблемой», обладает секретным оружием. Ученые выяснили, что в грибке скрывается вирус.

Related video

Новое исследование показало, что борьба непосредственно с вирусом помогает побороть и сам грибок. Это может стать новой стратегией борьбы с опасной грибковой инфекцией, пишет LiveScience.

Вирус под названием A. fumigatus Polymycovirus-1 (AfuPmV-1M) уже давно известен ученым. Но недавнее исследование показало, что именно этот вирус дает грибку Aspergillus fumigatus ключевые преимущества для выживания.

Люди могут быть инфицированы грибком A. fumigatus, вдохнув его споры. Это может приводить к инфекции легких, которая также может распространяться за пределы органа. Многие люди ежедневно вдыхают споры аспергиллов, но заболевают только пациенты с ослабленным иммунитетом, говорит ведущий автор исследования Марина Кампос Роча, научный сотрудник Еврейского университета в Иерусалиме.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По ее словам, этот гриб является причиной около 2,1 млн случаев инвазивного аспергиллеза и 1,8 млн случаев хронической инфекции легких ежегодно. Уровень смертности от этой инфекции варьируется в пределах 30-80% во всем мире.

В рамках нового исследования ученые изучили мышей, зараженных A. fumigatus, который был инфицирован вирусом AfuPmV-1M. Такой сценарий ученые назвали «русской матрешкой». Грибок, который использовался в эксперименте, был получен из легкого пациента, который умер от аспергиллеза.

Эксперимент показал, что введение противовирусных препаратов выживаемость мышей повышалась, снижалось количество самого грибка и самого вируса.

Иными словами, если бороться с вирусом в грибке, то это может снизить тяжесть грибковой инфекции, по крайней мере, у мышей.

«Это большой шаг к пониманию вирулентности грибка, также это может расширить подходы в борьбе с другими патогенами человека», - говорит научный сотрудник Манчестерской группы по грибковым инфекциям Норман ван Рейн.

Также отмечается, что грибок, после применения противовирусных препаратов, размножалс уже не так эффективно и нет мог вырабатывать достаточное количество меланина. У многих болезнетворных грибков меланин помогает повышать вирулентность и способность к выживанию в суровых условиях.

Ученые добавляют, что сам вирус не причинит никакого вреда ни мышам, ни человеку, потому как ему необходимы специфические рецепторы и белки для связывания, которых у млекопитающих нет.

Если противовирусные препараты окажутся такими же эффективным для людей, как и для мышей, в будущем это можно будет использовать для ослабления грибка. В таком случае, иммунная система или противогрибковые препараты смогут полностью выводить грибок из организма.

Напомним, ученые бьют тревогу - на 90% смертельный грибок массово находят на задних дворах. Смертельный и устойчивый к лекарствам грибок обнаружен в обычных садовых почвах, компостах и цветочных луковицах.