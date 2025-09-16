Вірус "російської матрьошки" знайшли всередині смертельно небезпечного грибка: він націлений на людей

Грибок, який Всесвітня організація охорони здоров'я назвала "критичною проблемою", володіє секретною зброєю. Вчені з'ясували, що в грибку ховається вірус.

Нове дослідження показало, що боротьба безпосередньо з вірусом допомагає побороти і сам грибок. Це може стати новою стратегією боротьби з небезпечною грибковою інфекцією, пише LiveScience.

Вірус під назвою A. fumigatus Polymycovirus-1 (AfuPmV-1M) вже давно відомий вченим. Але недавнє дослідження показало, що саме цей вірус дає грибку Aspergillus fumigatus ключові переваги для виживання.

Люди можуть бути інфіковані грибком A. fumigatus, вдихнувши його спори. Це може призводити до інфекції легень, яка також може поширюватися за межі органу. Багато людей щодня вдихають спори аспергілів, але хворіють тільки пацієнти з ослабленим імунітетом, каже провідний автор дослідження Марина Кампос Роча, науковий співробітник Єврейського університету в Єрусалимі.

За її словами, цей гриб є причиною близько 2,1 млн випадків інвазивного аспергільозу та 1,8 млн випадків хронічної інфекції легень щороку. Рівень смертності від цієї інфекції варіюється в межах 30-80% у всьому світі.

У рамках нового дослідження вчені вивчили мишей, заражених A. fumigatus, який був інфікований вірусом AfuPmV-1M. Такий сценарій учені назвали "російською матрьошкою". Грибок, який використовувався в експерименті, був отриманий з легені пацієнта, який помер від аспергільозу.

Експеримент показав, що введення противірусних препаратів підвищувало виживання мишей, знижувалася кількість самого грибка і самого вірусу.

Іншими словами, якщо боротися з вірусом у грибку, то це може знизити тяжкість грибкової інфекції, принаймні, у мишей.

"Це великий крок до розуміння вірулентності грибка, також це може розширити підходи в боротьбі з іншими патогенами людини", — каже науковий співробітник Манчестерської групи з грибкових інфекцій Норман ван Рейн.

Також зазначається, що грибок, після застосування противірусних препаратів, розмножувався вже не так ефективно і не міг виробляти достатню кількість меланіну. У багатьох хвороботворних грибків меланін допомагає підвищувати вірулентність і здатність до виживання в суворих умовах.

Вчені додають, що сам вірус не заподіє жодної шкоди ні мишам, ні людині, бо йому необхідні специфічні рецептори і білки для зв'язування, яких у ссавців немає.

Якщо противірусні препарати виявляться такими ж ефективними для людей, як і для мишей, у майбутньому це можна буде використовувати для ослаблення грибка. У такому разі, імунна система або протигрибкові препарати зможуть повністю виводити грибок з організму.

