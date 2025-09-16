Крупнейшая сокровищница Земли таит невероятные запасы золота: стоит больше 2 квадриллионов долларов

Исследователи нашли место, где планета хранит миллионы тонн золота. Исследователи считают, что потенциальная стоимость драгоценного метала в этом “хранилище” превышает 2 квадриллиона долларов.

Превращение морской воды в золото звучит как мечта алхимика, но это возможно. По словам исследователей, океаны планеты на самом деле содержат невероятное количество золота – предварительные оценки предполагают, что речь идет о миллионах тонн драгоценного металла, пишет IFLScience.

Сколько золота хранится в океанах Земли

Ученые подсчитали, что в 100 миллионах тонн морской воды в Атлантике и северной части Тихого океана растворенного около одного грамма золота. В других частях мира, например, в Средиземном море, концентрация золота, вероятно, несколько выше.

Однако концентрация золота в морской воде крайне разбавлена. По оценкам, литр морской воды содержит всего несколько фемтомолей, что примерно равно количеству иголки на стадионе, полном стогов сена.

И все же, на Земле невероятно много морской воды, а потому в ней содержится огромное количество золота. Согласно предыдущей оценке Национального управления океанических и атмосферных исследований, в морской воде планеты содержится около 20 миллионов тонн золота. Отметим, что эти оценки весьма приблизительны.

Цна на золото постоянно меняется, а потому весьма сложно оценить стоимость такого большого хранилища золота. По оценкам на сентябрь 2025 года, 1 тонна золота может стоить 106 322 708 долларов. Исходя из этой оценки, стоимость золота в океанах Земли составляет около 2,13 квадриллиона долларов.

Как золото попадает в океан

По словам исследователей, золото попадает в океаны различными путями. Однако большая его часть берет начало на суше: горные породы, содержащие следы золота, медленно разрушаются под воздействием дождей, рек и непогоды. Постепенно растворенное золото уносится в море. Даже ветер вносит свою лепту, буквально перенося крупицы "золотой пыли" с суши в воду.

Морское дно является еще одним источником золота. Исследования показывают, что вдоль морского дна, особенно в районах соприкосновения тектонических плит, гидротермальные источники выбрасывают перегретые флюиды, насыщенные растворенными минералами. Золото – небольшая, но важная часть этого подводного коктейля, смешиваясь с океанскими течениями.

Как извлечь золото из морской воды?

Извлечение золота из морской воды – сложная задача, и в настоящее время науке неизвестен экономически эффективный способ добычи золота из Мирового океана.

В исследовании 1941 года ученые описали "электрохимический метода" извлечения золота из морской воды. Однако стоимость процесса оказалась в пять раз выше стоимости полученного золота. В более позднем исследовании 2018 года ученые описали материал, действующий подобно "губке", для быстрого извлечения следовых количеств золота из морской воды, а также из пресной воды и даже из канализационного ила.

По данным ученых, он смог собрать 934 миллиграмма золота достойного качества всего за две минуты. Однако, как оказалось, масштабировать этот процесс – весьма сложно. Пока что эта технология разрабатывается только как способ извлечения следовых количеств золота, потерянных в процессе производства.

