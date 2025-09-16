Найбільша скарбниця Землі таїть неймовірні запаси золота: коштує понад 2 квадрильйони доларів

Дослідники знайшли місце, де планета зберігає мільйони тонн золота. Дослідники вважають, що потенційна вартість дорогоцінного металу в цьому "сховищі" перевищує 2 квадрильйони доларів.

Перетворення морської води на золото звучить як мрія алхіміка, але це можливо. За словами дослідників, океани планети насправді містять неймовірну кількість золота — попередні оцінки припускають, що йдеться про мільйони тонн дорогоцінного металу, пише IFLScience.

Скільки золота зберігається в океанах Землі

Учені підрахували, що в 100 мільйонах тонн морської води в Атлантиці та північній частині Тихого океану розчиненого близько одного грама золота. В інших частинах світу, наприклад, у Середземному морі, концентрація золота, ймовірно, дещо вища.

Однак концентрація золота в морській воді вкрай розбавлена. За оцінками, літр морської води містить лише кілька фемтомолів, що приблизно дорівнює кількості голки на стадіоні, повному копиць сіна.

І все ж, на Землі неймовірно багато морської води, а тому в ній міститься величезна кількість золота. Згідно з попередньою оцінкою Національного управління океанічних і атмосферних досліджень, у морській воді планети міститься близько 20 мільйонів тонн золота. Зазначимо, що ці оцінки досить приблизні.

Ціна на золото постійно змінюється, а тому досить складно оцінити вартість такого великого сховища золота. За оцінками на вересень 2025 року, 1 тонна золота може коштувати 106 322 708 доларів. Виходячи з цієї оцінки, вартість золота в океанах Землі становить близько 2,13 квадрильйона доларів.

Як золото потрапляє в океан

За словами дослідників, золото потрапляє в океани різними шляхами. Однак більша його частина бере початок на суші: гірські породи, що містять сліди золота, повільно руйнуються під впливом дощів, річок і негоди. Поступово розчинене золото несеться в море. Навіть вітер робить свій внесок, буквально переносячи крупиці "золотого пилу" з суші у воду.

Морське дно є ще одним джерелом золота. Дослідження показують, що вздовж морського дна, особливо в районах зіткнення тектонічних плит, гідротермальні джерела викидають перегріті флюїди, насичені розчиненими мінералами. Золото — невелика, але важлива частина цього підводного коктейлю, що змішується з океанськими течіями.

Як витягти золото з морської води?

Вилучення золота з морської води — складне завдання, і нині науці невідомий економічно ефективний спосіб видобутку золота зі Світового океану.

У дослідженні 1941 року вчені описали "електрохімічний метод" вилучення золота з морської води. Однак вартість процесу виявилася в п'ять разів вищою за вартість отриманого золота. У більш пізньому дослідженні 2018 року вчені описали матеріал, що діє подібно до "губки", для швидкого вилучення слідових кількостей золота з морської води, а також із прісної води й навіть із каналізаційного мулу.

За даними вчених, він зміг зібрати 934 міліграми золота гідної якості всього за дві хвилини. Однак, як виявилося, масштабувати цей процес — вельми складно. Поки що ця технологія розробляється тільки як спосіб вилучення слідових кількостей золота, втрачених у процесі виробництва.

