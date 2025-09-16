Небо на Марсе окрасится в зеленый цвет: ученые сделали предсказание

Марс чаще всего называют Красной планетой, но при определенных космических условиях его небо окрашивается в изумрудный цвет из-за полярных сияний. Впервые ученые смогли предсказать, когда это произойдет.

Предсказание полярных сияний, которые появляются в результате солнечных бурь, может стать спасением для будущих колонизаторов Марса. Такие прогнозы смогут дать людям время, чтобы укрыться от вредного излучения, пишет Space.com.

Полярные сияния появляются в результате столкновения заряженных частиц от Солнца с молекулами и атомами в атмосфере планеты. Магнитное поле Земли направляет эти частицы к полюсам, где наблюдаются самые яркие полярные сияния. Но у Марса уже давно нет глобального магнитного поля, которое могло бы отклонять заряженные частицы. Без такого защитного экрана все небо на Марсе светится зеленым светом, создаваемым атомами кислорода на высоте менее 100 км над поверхностью.

Марсоход NASA Perseverance впервые смог наблюдать за полярными сияниями на Марсе в марте 2024 года. Недавно же научный сотрудник Университета Осло Элиз Кнутсен сообщила о втором наблюдении и рассказала об инструментах, которые разработала ее команда для прогнозирования полярных сияний.

Марсианские полярные сияния, запечатленные марсоходом НАСА Perseverance 18 марта и 18 мая 2024 года. Фото: Elise Wright Knutsen et al

«Тот факт, что мы снова запечатлели полярное сияние, демонстрирует, что наш метод прогнозирования и регистрации полярных сияний на Марсе работает», — заявила Кнутсен.

Прогнозирование полярных сияний на Земле опирается на данных, собранных за десятилетия, но в случае с Марсом, такие прогнозы все еще остаются наукой проб и ошибок.

Кнутсен со своей командой запрограммировали камеры Perseverance для наблюдения за небом после солнечных извержений, которые также называются корональными выбросами массы (CME). Эти выбросы обязательно должны быть направлены в сторону Марса.

Проблема заключается в том, что наблюдения на Марсе необходимо планировать за три дня. Команде на Земле необходимо время для планирования, а также передачи команд на Красную планету. Поэтому ученые анализируют то, какие штормы будут достаточно сильными, чтобы окрасить небо Марса в зеленый цвет.

С 2023 под 2024 годы команда сделала 8 попыток, и первые из них не принесли никакого результата, потому как выбросы на Солнце были слабыми. После этого, ученые сосредоточились на более быстрых и интенсивных солнечных штормах, благодаря чему, зафиксировали уже два ярко-зеленых полярных сияния.

