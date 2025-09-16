Небо на Марсі забарвиться в зелений колір: учені зробили передбачення

Марс найчастіше називають Червоною планетою, але за певних космічних умов його небо забарвлюється в смарагдовий колір через полярні сяйва. Уперше вчені змогли передбачити, коли це станеться.

Передбачення полярних сяйв, які з'являються внаслідок сонячних бур, може стати порятунком для майбутніх колонізаторів Марса. Такі прогнози зможуть дати людям час, щоб сховатися від шкідливого випромінювання, пише Space.com.

Полярні сяйва з'являються внаслідок зіткнення заряджених частинок від Сонця з молекулами й атомами в атмосфері планети. Магнітне поле Землі спрямовує ці частинки до полюсів, де спостерігаються найяскравіші полярні сяйва. Але у Марса вже давно немає глобального магнітного поля, яке могло б відхиляти заряджені частинки. Без такого захисного екрана все небо на Марсі світиться зеленим світлом, створюваним атомами кисню на висоті менше ніж 100 км над поверхнею.

Марсохід NASA Perseverance вперше зміг спостерігати за полярними сяйвами на Марсі в березні 2024 року. Нещодавно ж науковий співробітник Університету Осло Еліз Кнутсен повідомила про друге спостереження і розповіла про інструменти, які розробила її команда для прогнозування полярних сяйв.

Марсіанські полярні сяйва, зафіксовані марсоходом НАСА Perseverance 18 березня і 18 травня 2024 року. Фото: Elise Wright Knutsen et al

"Той факт, що ми знову сфотографували полярне сяйво, демонструє, що наш метод прогнозування і реєстрації полярних сяйв на Марсі працює", — заявила Кнутсен.

Прогнозування полярних сяйв на Землі спирається на дані, зібрані за десятиліття, але у випадку з Марсом, такі прогнози все ще залишаються наукою проб і помилок.

Кнутсен зі своєю командою запрограмували камери Perseverance для спостереження за небом після сонячних вивержень, які також називаються корональними викидами маси (CME). Ці викиди обов'язково мають бути спрямовані в бік Марса.

Проблема полягає в тому, що спостереження на Марсі необхідно планувати за три дні. Команді на Землі потрібен час для планування, а також передачі команд на Червону планету. Тому вчені аналізують те, які шторми будуть досить сильними, щоб пофарбувати небо Марса в зелений колір.

З 2023 по 2024 роки команда зробила 8 спроб, і перші з них не принесли жодного результату, бо викиди на Сонці були слабкими. Після цього, вчені зосередилися на більш швидких та інтенсивних сонячних штормах, завдяки чому, зафіксували вже два яскраво-зелених полярних сяйва.

