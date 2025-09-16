Первое в истории убийство могло произойти 12 тыс. лет назад: ученые раскрыли дело

В одной из пещер Вьетнама нашли древние кости, которые могут принадлежать одной из самых ранних жертв убийства в мире. Около 12 тыс. лет назад 35-летьний мужчина погиб от руки другого человека.

Ученые говорят, что их открытие может претендовать на самый ранний известный случай межличностного насилия в Юго-Восточной Азии. Открытие сделала группа ученых под руководством Кристофера Стимпсона из Оксфордского университета, пишет Science Alert.

Кости были найдены в пещере Тхунг Бинь 1, комплекса Чанган, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Несмотря на то, что череп мужчины раскололся в могиле, анализ костей показал, что человек, названный археологами TBH1, был местным жителем и умер в добром здравии. Поскольку люди не умирают в добром здравии, ученые решили провести еще ряд исследований.

Осмотр шеи показал, что у мужчины было шейное ребро – дополнительное ребро, которое встречается примерно у 1% людей. Также в могиле вместе с костями нашли кварцевый наконечник. Он был намеренно обработан и использовался, как метательный снаряд.

«Он не соответствует ни одному другому каменному орудию из Тхунгбинь 1 или близлежащих поселений, что поднимает вопросы о том, кто его изготовил и откуда он взялся», — говорит археолог Бенджамин Уттинг из Смитсоновского национального музея естественной истории.

Более внимательный осмотр костей показал вероятную последовательность событий. На одном из шейных ребер мужчины были найдены следы перелома, а также инфекции.

Команда предположила, что мужчина был ранен кварцевым наконечником в шею, который застрял в кости. После этого в рану попала инфекция, в результате, мужчина заболел и умер спустя несколько дней или недель.

Ученые соглашаются, что существует множество других следов древних убийств, которые пока остаются ненайденными, поэтому случай с TBH1 остается уникальным.

«Свидетельство травмы вместе с артефактом, ставшим причиной ее получения – исключительная находка для этого региона в частности и для этого периода в целом», – говорит Стимпсон.

