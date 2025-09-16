Перше в історії вбивство могло статися 12 тис. років тому: вчені розкрили справу

В одній із печер В'єтнаму знайшли стародавні кістки, які можуть належати одній із найбільш ранніх жертв убивства у світі. Близько 12 тис. років тому 35-річний чоловік загинув від руки іншої людини.

Учені кажуть, що їхнє відкриття може претендувати на найбільш ранній відомий випадок міжособистісного насильства в Південно-Східній Азії. Відкриття зробила група вчених під керівництвом Крістофера Стімпсона з Оксфордського університету, пише Science Alert.

Кістки були знайдені в печері Тхунг Бінь 1, комплексу Чанган, який є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Незважаючи на те, що череп чоловіка розколовся в могилі, аналіз кісток показав, що людина, названа археологами TBH1, була місцевим жителем і померла в доброму здоров'ї. Оскільки люди не вмирають у доброму здоров'ї, вчені вирішили провести ще низку досліджень.

Огляд шиї показав, що в чоловіка було шийне ребро — додаткове ребро, яке трапляється приблизно в 1% людей. Також у могилі разом із кістками знайшли кварцовий наконечник. Він був навмисно оброблений і використовувався, як метальний снаряд.

"Він не відповідає жодному іншому кам'яному знаряддю з Тхунгбінь 1 або прилеглих поселень, що піднімає питання про те, хто його виготовив і звідки він узявся", — каже археолог Бенджамін Уттінг зі Смітсонівського національного музею природної історії.

Більш уважний огляд кісток показав імовірну послідовність подій. На одному з шийних ребер чоловіка було знайдено сліди перелому, а також інфекції.

Команда припустила, що чоловік був поранений кварцовим наконечником у шию, який застряг у кістці. Після цього в рану потрапила інфекція, в результаті, чоловік захворів і помер через кілька днів або тижнів.

Вчені погоджуються, що існує безліч інших слідів стародавніх убивств, які поки що залишаються незнайденими, тому випадок із TBH1 залишається унікальним.

"Свідоцтво травми разом з артефактом, який став причиною її отримання, — виняткова знахідка для цього регіону зокрема і для цього періоду загалом", — каже Стімпсон.

