Один из первых консервантов в мире: 130 лет назад помогал увеличить срок хранения масла

Во время уборки в университетском подвале в Дании были найдены образцы бактерий, способные увеличить срок хранения сливочного масла. Это доказывает, что их использовали в производстве еще 130 лет назад.

Более века простые молочнокислые бактерии считаются одной из самых надежных добавок для сохранения безопасности продуктов питания и напитков. Эти бактерии добавляют в сливочное масло, сыр и другие молочные продукты для продления их срока годности. В новом исследовании ученых из Дании обнаружила одни из самых ранних бактерий, использованных в качестве консерванта, пишет Popular Science.

Случайное открытие одного из первых консервантов в мире

Известно, что молочная кислота не просто придает дополнительную "живость" продуктам и напиткам, но также помогает им дольше оставаться свежими.

Эти бактерии – микроскопические организмы подкисляют окружающую среду и тем самым вытесняют другие виды, способные вызвать заболевание. В наши дни эти бактерии широко распространены и Дания, как считается, была одной из первых стран, применивших молочнокислые бактерии в промышленных масштабах, особенно в производстве молочных продуктов.

Результаты случайного открытия были опубликованы учеными в журнале International Dairy Journal. Во время уборки подвала под теплицами Копенгагенского университета исследователи обнаружили пару бутылок с белым порошком, на которых было написано, что в них хранятся молочнокислые бактерии, датируемые 19 веком.

Изначально было не ясно, действительно ли это так, однако ученые сопоставили бактерии с образцами из базы данных. По словам соавтора исследования, микробиолога Йоргена Лейснера, они с коллегами обнаружили, что им удалось открыть что-то вроде микробиологической реликвии. Тот факт, что ученым удалось извлечь генетическую информацию из бактерий, используемых в датском производстве сливочного масла 130 лет назад, превзошло все ожидания исследователей.

Микробиологическая реликвия

Команда идентифицировала ДНК Lactococcus cremoris, бактерии, которая до сих пор используется для подкисления молока. Результаты также показала, что культура содержит гены, необходимые для производства диактила – вкусового соединения, связанного со сливочным ароматом.

По словам другого соавтора исследования Деннис Сандрис, данные показывают на то, что еще более века назад существовали бактерии с теми же свойствами, которые необходимы для ферментированных молочных продуктов, используемых и сегодня.

Неожиданное открытие в подвале

Впрочем, не все открытия в подвале университета оказались полезными. Ученые также обнаружили большое количество Cutibacterium acnes – распространенного возбудителя прыщей. Отметим, что в отличие от других видов, бактерии акне обладают более прочными клеточными стенками, что позволяет им выживать на поверхности кожи. Простыми словами, эти бактерии медленно разрушаются, а потому их все еще можно обнаружить на бутылках, обнаруженных в подвале даже спустя 130 лет.

Среди других нежелательных примесей были следы ДНК часто патогенных бактерий, таких как Staphylococcus aureus и Vibrio furnissii – бактерий, связанных с желудочными инфекциями, которые возникают при неправильном приготовлении моллюсков.

