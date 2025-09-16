Один із перших консервантів у світі: 130 років тому допомагав збільшити термін зберігання олії

Під час прибирання в університетському підвалі в Данії було знайдено зразки бактерій, здатні збільшити термін зберігання вершкового масла. Це доводить, що їх використовували у виробництві ще 130 років тому.

Понад століття прості молочнокислі бактерії вважаються однією з найнадійніших добавок для збереження безпечності харчів та напоїв. Ці бактерії додають у вершкове масло, сир та інші молочні продукти для продовження їхнього терміну придатності. У новому дослідженні вчених з Данії виявила одні з найбільш ранніх бактерій, використаних як консервант, пише Popular Science.

Випадкове відкриття одного з перших консервантів у світі

Відомо, що молочна кислота не просто надає додаткової "жвавості" продуктам і напоям, але також допомагає їм довше залишатися свіжими.

Ці бактерії — мікроскопічні організми підкислюють навколишнє середовище і тим самим витісняють інші види, здатні викликати захворювання. У наші дні ці бактерії широко поширені, і Данія, як вважається, була однією з перших країн, які застосували молочнокислі бактерії в промислових масштабах, особливо у виробництві молочних продуктів.

Результати випадкового відкриття були опубліковані вченими в журналі International Dairy Journal. Під час прибирання підвалу під теплицями Копенгагенського університету дослідники виявили кілька пляшок із білим порошком, на яких було написано, що в них зберігаються молочнокислі бактерії, датовані 19 століттям.

Спочатку було не зрозуміло, чи справді це так, проте вчені зіставили бактерії зі зразками з бази даних. За словами співавтора дослідження, мікробіолога Йоргена Лейснера, вони з коллегами виявили, що їм вдалося відкрити щось на зразок мікробіологічної реліквії. Той факт, що вченим вдалося витягти генетичну інформацію з бактерій, які використовували в данському виробництві вершкового масла 130 років тому, перевершило всі очікування дослідників.

Мікробіологічна реліквія

Команда ідентифікувала ДНК Lactococcus cremoris, бактерії, яка досі використовується для підкислення молока. Результати також показали, що культура містить гени, необхідні для виробництва діактилу — смакової сполуки, пов'язаної з вершковим ароматом.

За словами іншого співавтора дослідження Денніс Сандріс, дані свідчать про те, що ще понад століття тому існували бактерії з тими самими властивостями, які потрібні для ферментованих молочних продуктів, що використовуються і сьогодні.

Несподіване відкриття в підвалі

Утім, не всі відкриття в підвалі університету виявилися корисними. Вчені також виявили велику кількість Cutibacterium acnes — поширеного збудника прищів. Зазначимо, що на відміну від інших видів, бактерії акне мають міцніші клітинні стінки, що дає їм змогу виживати на поверхні шкіри. Простими словами, ці бактерії повільно руйнуються, а тому їх все ще можна виявити на пляшках, знайдених у підвалі, навіть через 130 років.

Серед інших небажаних домішок були сліди ДНК часто патогенних бактерій, таких як Staphylococcus aureus і Vibrio furnissii — бактерій, пов'язаних зі шлунковими інфекціями, що виникають під час неправильного приготування молюсків.

