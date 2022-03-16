Розміром як муха. Вчені знайшли найбільшу бактерію (фото)

У середньому новий вид бактерій досягає 9000 мкм, причому найбільші можуть виростати до 2 см, через це їх можна легко побачити без мікроскопа.

Біологи знайшли найбільшу бактерію з тих, що будь-коли існували, і її можна побачити неозброєним оком. Дослідники знайшли її в карибських мангрових лісах, пише BGR.

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Одна клітина ниткоподібного тіла Thiomargarita magnifica здатна виростати до 2 см. Вчені також вважають, що це може бути відсутньою ланкою між одноклітинними організмами й клітинами, з яких складається людське тіло.

Коли ви думаєте про бактерії, ви, мабуть, уявляєте щось маленьке, що можна побачити лише за допомогою мікроскопа. Ось чому найбільша бактерія, яку вчені коли-небудь знаходили, така дивовижна.

[ + – ] Thiomargarita magnifica під електронним мікроскопом

T. magnifica довша за кімнатну муху. В середньому новий вид бактерій досягає 9000 мкм, причому найбільші здатні виростати до 2 см. З такою довжиною їх можна легко побачити, не поміщаючи під мікроскоп.

Це відкриття перевернуло знання вчених про те, наскільки великими можуть бути бактерії. Але що дійсно дозволяє T. magnifica виростати до таких великих розмірів, то це великий об'єм води, що її оточує. Оскільки T. magnifica містить заповнений водою мішечок, який становить близько 73% обсягу бактерії, поживним речовинам та токсинам не потрібно багато подорожувати. Також у бактерії є і другий мішечок, що містить ДНК та рибосоми.

Далеко не нове відкриття

[ + – ] Ліворуч фото Thiomargarita magnifica під світловим мікроскопом, справа запропонована дослідниками модель будови бактеріальної клітини

Що примітно, найбільша бактерія, яка коли-небудь існувала, насправді не є новим відкриттям. Морський біолог Олів'є Гро відкрив її майже 10 років тому. Однак у той час Гро не розумів, що білі нитки, що ростуть на напівзогнилих листах мангрових дерев, були бактеріями. Вчені встановили цей зв'язок зовсім недавно.

Але розмір — не єдине, що примітно. Крім того, що T. magnifica найбільша, вона також містить 11 мільйонів основ та близько 11 000 генів. Це майже втричі більше, ніж більшість геномів бактерій.

Крім того, вчені виявили, що ДНК бактерії характерна для складніших форм життя. Тому деякі вважають, що вона може бути відсутньою ланкою між одноклітинними організмами й складнішими клітинами, з яких складаються складні форми життя.