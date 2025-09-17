Астероид-небоскреб в этот раз пролетит мимо Земли: но он еще вернется, и не раз

В четверг, 18 сентября, мимо Земли пролетит астероид размером с небоскреб. Его можно будет увидеть при мощи домашнего телескопа.

Related video

Этот астероид был открыт в 2025 году, и ученые считали, что у него есть реальные шансы столкнуться в Землей в 2089 году, пишет LiveScience.

Астероид 2025 FA22 имеет диаметр от 130 до 290 метров, что делает его достаточно крупным, чтобы уничтожить целый город, в случае столкновения с Землей. В этот раз астероид приблизится к Земле на 835 000 км, что вдвое больше расстояния от нашей планеты до Луны. Космический камень будет лететь со скоростью 38 600 км/ч.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Следующий близкий пролет астероида произойдет 23 сентября 2089 года. Считалось, что именно тогда 2025 FA22 может представлять угрозу для планеты.

В этот раз, несмотря на низкую угрозу, космические агентства решили серьезно отнестись к пролету 2025 FA22.

“Последующие исследования позволили астрономам уточнить траекторию астероид и исключить любой риск столкновения”, - говорится в новом заявлении Европейского космического агентства.

В итоге, астероид 2025 FA22 полностью исключили из списка угроз ЕКА.

Ожидается, что во время пролета в четверг яркость астероида может достичь 13-й звездной величины, а это значит, что за ним можно будет наблюдать с помощью домашнего телескопа или же бинокля для наблюдения за звездами.

За астероидом будут внимательно следить и астрономы, они будут использовать телескоп NASA Goldstone в Барстоу. Такие наблюдения позволят собрать больше информации о космическом камне.

Международная сеть предупреждения об астероидах (IAWN) также использует пролет астероида FA22 в 2025 году как возможность отработать свои аварийные протоколы. Организация запустит учебный сценарий, предполагая, что астероид все еще может столкнуться с Землей в 2089 году. В ходе учебного теста ученые попробуют собрать как можно больше данных об астероиде, которые понадобились бы для гипотетической мисси по отклонению 2025 FA22.

“Хотя астероид FA22 в 2025 году не представляет опасности, отработка наших возможностей по сбору данных крайне важна, так как позволяет предсказать результаты отклонения астероида от курса столкновения с Землей”, - заявили в ЕКА.

В 2089 году 2025 FA22 не подлетит к Земле слишком близко. Данные Лаборатории реактивного движения NASA говорят о том, что космический камень подлетит к Земле на 6 млн км, а это в семь раз дальше, чем во время пролета в четверг.

Но неугомонный астероид также вернется в 2173 году, когда подлетит к Земле на рекордно близкое расстояние – 320 тыс. км. В тот момент 2025 FA22 будет находиться ближе к Земле, чем Луна.

Напомним, отклонение астероидов от Земли может быть опасным. Новое исследование ученых из Иллинойского университета показало, что попытки отклонить астероиды могут отправить их прямиком к Земле. Во всем виноваты опасные области космоса, известные как «гравитационные скважины».