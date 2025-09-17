Астероїд-хмарочос цього разу пролетить повз Землю: але він ще повернеться, і не раз

У четвер, 18 вересня, повз Землю пролетить астероїд розміром із хмарочос. Його можна буде побачити за допомогою домашнього телескопа.

Related video

Цей астероїд було відкрито 2025 року, і вчені вважали, що в нього є реальні шанси зіткнутися із Землею 2089 року, пише LiveScience.

Астероїд 2025 FA22 має діаметр від 130 до 290 метрів, що робить його досить великим, щоб знищити ціле місто, у разі зіткнення із Землею. Цього разу астероїд наблизиться до Землі на 835 000 км, що вдвічі більше відстані від нашої планети до Місяця. Космічний камінь летітиме зі швидкістю 38 600 км/год.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Наступний близький проліт астероїда відбудеться 23 вересня 2089 року. Вважалося, що саме тоді 2025 FA22 може становити загрозу для планети.

Цього разу, попри низьку загрозу, космічні агентства вирішили серйозно поставитися до прольоту 2025 FA22.

"Подальші дослідження дали змогу астрономам уточнити траєкторію астероїд і виключити будь-який ризик зіткнення", — ідеться в новій заяві Європейського космічного агентства.

У підсумку, астероїд 2025 FA22 повністю виключили зі списку загроз ЄКА.

Очікується, що під час прольоту в четвер яскравість астероїда може досягти 13-ї зоряної величини, а це означає, що за ним можна буде спостерігати за допомогою домашнього телескопа або ж бінокля для спостереження за зірками.

За астероїдом уважно стежитимуть і астрономи, вони використовуватимуть телескоп NASA Goldstone у Барстоу. Такі спостереження дадуть змогу зібрати більше інформації про космічний камінь.

Міжнародна мережа попередження про астероїди (IAWN) також використовує проліт астероїда FA22 у 2025 році як можливість відпрацювати свої аварійні протоколи. Організація запустить навчальний сценарій, припускаючи, що астероїд все ще може зіткнутися із Землею в 2089 році. Під час навчального тесту вчені спробують зібрати якомога більше даних про астероїд, які знадобилися б для гіпотетичної місії з відхилення 2025 FA22.

"Хоча астероїд FA22 у 2025 році не становить небезпеки, відпрацювання наших можливостей зі збору даних є вкрай важливим, оскільки дає змогу передбачити результати відхилення астероїда від курсу зіткнення із Землею", — заявили в ЄКА.

У 2089 році 2025 FA22 не підлетить до Землі занадто близько. Дані Лабораторії реактивного руху NASA говорять про те, що космічний камінь підлетить до Землі на 6 млн км, а це в сім разів далі, ніж під час прольоту в четвер.

Але невгамовний астероїд також повернеться 2173 року, коли підлетить до Землі на рекордно близьку відстань — 320 тис. км. У той момент 2025 FA22 перебуватиме ближче до Землі, ніж Місяць.

Нагадаємо, відхилення астероїдів від Землі може бути небезпечним. Нове дослідження вчених з Іллінойського університету показало, що спроби відхилити астероїди можуть відправити їх прямо до Землі. У всьому винні небезпечні області космосу, відомі як "гравітаційні свердловини".