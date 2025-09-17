Косатки потопили еще две лодки с туристами: люди неправильно поняли намерения хищников

В эти выходные стая косаток атаковала два туристических судна в Португалии. В результате ученые получили уникальные кадры нападения китов и смогли разгадать тайну нападения косаток на суда по всему миру.

Related video

В эти выходные появились поразительные кадры нападения косаток на два туристических судна в Португалии. На кадрах видно, как стая косаток неоднократно протаранила и потопила яхту с туристами у берегов пляжа Фонти-да-Телья, в то время как второе судно севернее Кашкайша также подверглось нападению, пишет Daily Mail.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Нападения косаток на лодки

К счастью, все 9 человек на борту двух судов были спасены находившимися поблизости туристическими судами еще до прибытия спасателей. Однако эти инциденты стали лишь одним из множества нападений косаток, произошедших за последние несколько лет, когда суда подверглись нападениям в Бискайском заливе, у побережья Марокко, в Северном море и других регионах.

Однако последние нападения также предоставили ученым уникальное видео, проанализировав которое, ученые смогли разгадать тайну нападения косаток на туристические суда. Анализ предполагает, что мы, вероятно, неправильно поняли этих высокоинтеллектуальных существ.

Почему косатки нападают на суда в океане?

По словам президента Испанского общества по охране, информации и исследованию китообразных (CIRCE) Рено де Стефаниса, то, что происходит с иберийскими косатками и лодками, не является нападением в смысле агрессии, хищничества или территориальной защиты. На самом деле исследователи считают, что киты на самом деле просто играют.

Несмотря на то, что косаток часто называют китами, они на самом деле являются крупнейшими представителями семейства дельфиновых и вовсе не относятся к китам. Этих млекопитающих легко узнать по характерному черно-белому телу, белым пятнам на глазах и белому животу.

Предыдущие исследования уже показали, что косатки чрезвычайно умные и игривые животные. Видео показывают, что в ситуациях с нападениями главный интерес косаток представляют днище лодки и движущиеся рули.

По словам доктора де Стефаниса, нападения в Гибралтарском проливе, Кадисском заливе и Португалии представляют собой игровое поведение, выработанное небольшой субпопуляцией косаток. Животные фокусируются на руле парусных лодок, потому что он динамично реагирует на толчок – движется, вибрирует и оказывает сопротивление. Другими словами, это стимулирует косаток.

Доктор Клэр Андвик, эксперт по морским млекопитающим из Университета Осло, согласилась с тем, что эти косатки "проявляют игровое поведение". Однако случай в Португалии является "крайне неудачным", так как это первый случай, когда судно действительно затонуло после взаимодействия с косатками.

С другой стороны, ученые признают, что с человеческой точки зрения такое поведение животных вовсе не кажется забавным – для нас нападения косаток едва ли похоже на игру, поскольку судно швыряет из стороны в сторону.

В некоторых случаях руль может полностью отломиться, в результате чего лодка наполнится водой и в конечном итоге затонет, что доставляет удовольствие косаткам, а не людям. По словам доктора де Стефаниса, по сути, лучше, что могут сделать люди на туристической лодке – не останавливаться. Это фактически противоречит рекомендациям властей, которые напротив – советуют остановиться при появлении косаток.

По словам ученых, дело в том, что косаток интересует кинетическая энергия – они взаимодействуют с движущимися объектами. Если лодка останавливается, руль становится "легкой добычей", и взаимодействие может длиться гораздо дольше. Если судно продолжает двигаться, динамика делает его менее интересным, и косатки обычно теряют интерес гораздо быстрее.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые рассказали, как часто косатки нападают на людей.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали самые жестокие методы охоты косаток.