Косатки потопили ще два човни з туристами: люди неправильно зрозуміли наміри хижаків

Цими вихідними зграя косаток атакувала два туристичні судна в Португалії. У результаті вчені отримали унікальні кадри нападу китів і змогли розгадати таємницю нападу косаток на судна по всьому світу.

Цими вихідними з'явилися дивовижні кадри нападу косаток на два туристичні судна в Португалії. На кадрах видно, як зграя косаток неодноразово протаранила і потопила яхту з туристами біля берегів пляжу Фонті-да-Телья, в той час, як на друге судно на північ від Кашкайша також було скоєно напад, пише Daily Mail.

Напади косаток на човни

На щастя, всіх 9 осіб на борту двох суден врятували туристичні судна, що перебували поблизу, ще до прибуття рятувальників. Однак ці інциденти стали лише одним із безлічі нападів косаток, що сталися за останні кілька років, коли судна зазнали нападів у Біскайській затоці, біля узбережжя Марокко, у Північному морі та інших регіонах.

Однак останні напади також надали вченим унікальне відео, проаналізувавши яке, вчені змогли розгадати таємницю нападу косаток на туристичні судна. Аналіз припускає, що ми, ймовірно, неправильно зрозуміли цих високоінтелектуальних істот.

Чому косатки нападають на судна в океані?

За словами президента Іспанського товариства з охорони, інформації та дослідження китоподібних (CIRCE) Рено де Стефаніса, те, що відбувається з іберійськими косатками та човнами, не є нападом у сенсі агресії, хижацтва або територіального захисту. Насправді дослідники вважають, що кити насправді просто граються.

Попри те, що косаток часто називають китами, вони насправді є найбільшими представниками сімейства дельфінових і зовсім не належать до китів. Цих ссавців легко впізнати за характерним чорно-білим тілом, білими плямами на очах і білим животом.

Попередні дослідження вже показали, що косатки надзвичайно розумні та грайливі тварини. Відео показують, що в ситуаціях з нападами головний інтерес косаток становлять днище човна і рухомі рулі.

За словами доктора де Стефаніса, напади в Гібралтарській протоці, Кадиській затоці та Португалії являють собою ігрову поведінку, вироблену невеликою субпопуляцією косаток. Тварини фокусуються на кермі вітрильних човнів, тому що воно динамічно реагує на поштовх — рухається, вібрує і чинить опір. Іншими словами, це стимулює косаток.

Доктор Клер Андвік, експерт з морських ссавців з Університету Осло, погодилася з тим, що ці косатки "проявляють ігрову поведінку". Однак випадок у Португалії є "вкрай невдалим", оскільки це перший випадок, коли судно дійсно затонуло після взаємодії з косатками.

З іншого боку, вчені визнають, що з людського погляду така поведінка тварин зовсім не здається кумедною — для нас напади косаток навряд чи схожі на гру, оскільки судно жбурляє з одного боку в інший.

У деяких випадках кермо може повністю відламатися, внаслідок чого човен наповниться водою і зрештою затоне, що приносить задоволення косаткам, а не людям. За словами доктора де Стефаніса, по суті, найкраще, що можуть зробити люди на туристичному човні — не зупинятися. Це фактично суперечить рекомендаціям влади, які навпаки — радять зупинитися при появі косаток.

За словами вчених, річ у тім, що косаток цікавить кінетична енергія — вони взаємодіють з об'єктами, що рухаються. Якщо човен зупиняється, кермо стає "легкою здобиччю", і взаємодія може тривати набагато довше. Якщо судно продовжує рухатися, динаміка робить його менш цікавим, і косатки зазвичай втрачають інтерес набагато швидше.

