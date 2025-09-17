Вблизи Земли готовится вспыхнуть звезда-каннибал: она станет такой же яркой, как Луна

В новом исследовании ученые раскрыли секрет необычной звездной системы, которая на протяжении многих лет ставила их в тупик. В этой системе обнаружилась звезда, готовая вспыхнуть от переедания.

Related video

По словам ученых, взрыв сверхновой звезды-каннибала может стать таким же ярким, как и Луна. Эта звезда будет видна в небе Земли даже в дневное время, пишет Space.com.

Необычная система V Стрелы состоит из двух звезд, которые расположены приблизительно в 10 тыс. световых лет от Земли. Речь идет об одном белом карлике, который является “трупом” звезды, и еще одну звезду-спутницу. Они совершают примерно два обрата вокруг друг друга за одни земные сутки.

Результаты нового исследования дают ответы на вопросы, которые мучили астрономов на протяжении 123 лет.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

«V Стрелы — не обычная звездная система. Она самая яркая в своем роде и сбивает с толку экспертов с момента своего первого открытия в 1902 году», — заявил член группы и исследователь из Саутгемптонского университета Фил Чарльз.

Он добавил, что такая экстремальная яркость наблюдается из-за того, что белый карлик высасывает жизнь из своей звезды-компаньонки.

«Этот процесс настолько интенсивен, что на поверхности белого карлика происходит термоядерная реакция, сияющая, словно маяк в ночном небе», - добавляет ученый.

Загадку системы V Стрелы удалось раскрыть с помощью Очень Большого Телескопа (VLT), который состоит из четырех отдельных телескопов. Все они располагаются на горе в пустыне Атакама на севере Чили.

Наблюдения показали, что гигантское газовое гало из украденного материала звезды-компаньона, окутывает не только белый карлик, но и всю систему целиком. Таким образом в системе генерируется огромное количество энергии, когда белый карлик ворует материал у своего соседа.

Также наличие гало говорит о том, что белый карлик крадет больше, чем может поглотить. Именно этот нюанс говорит о том, что вскоре белый карлик взорвется сверхновой.

«Белый карлик не может поглотить всю массу, передаваемую его горячей звездой-близнецом, поэтому он создает это яркое космическое кольцо. Обреченный белый карлик сильно шатается из-за этой чрезвычайной яркости, что является верным признаком его неминуемой смерти”, - говорит член команды Паси Хакала из Университета Турку.

Ученые считают, что вещество, которое успело накопиться на белом карлике, вызовет вспышку в ближайшие годы. В этот момент система V Стрелы стане видна невооруженным глазом.

“Но когда две звезды наконец столкнутся друг с другом и взорвутся, это будет взрыв сверхновой, настолько яркий, что его будет видно с Земли даже днем”, - сказал Пабло Родригес-Хиль из испанского Института астрофизики Канарских островов.

Напомним, звезды-каннибалы в центре Млечного Пути остаются молодыми ужасным образом. Астрономы сделали важное открытие о том хаосе, который происходит вокруг центральной черной дыры нашей галактике.