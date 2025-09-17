Поблизу Землі готується спалахнути зірка-канібал: вона стане такою ж яскравою, як Місяць

У новому дослідженні вчені розкрили секрет незвичайної зоряної системи, яка протягом багатьох років ставила їх у глухий кут. У цій системі виявилася зірка, готова спалахнути від переїдання.

За словами вчених, вибух наднової зірки-канібала може стати таким же яскравим, як і Місяць. Цю зірку буде видно в небі Землі навіть у денний час, пише Space.com.

Незвичайна система V Стріли складається з двох зірок, які розташовані приблизно за 10 тис. світлових років від Землі. Йдеться про одного білого карлика, який є "трупом" зірки, і ще одну зірку-супутницю. Вони здійснюють приблизно два оберти навколо одна одної за одну земну добу.

Результати нового дослідження дають відповіді на запитання, які мучили астрономів протягом 123 років.

"V Стріли — не звичайна зоряна система. Вона найяскравіша у своєму роді та збиває з пантелику експертів з моменту свого першого відкриття 1902 року", — заявив член групи й дослідник із Саутгемптонського університету Філ Чарльз.

Він додав, що така екстремальна яскравість спостерігається через те, що білий карлик висмоктує життя зі своєї зірки-компаньйонки.

"Цей процес настільки інтенсивний, що на поверхні білого карлика відбувається термоядерна реакція, яка сяє, немов маяк у нічному небі", — додає вчений.

Загадку системи V Стріли вдалося розкрити за допомогою Дуже Великого Телескопа (VLT), який складається з чотирьох окремих телескопів. Усі вони розташовуються на горі в пустелі Атакама на півночі Чилі.

Спостереження показали, що гігантське газове гало з вкраденого матеріалу зірки-компаньйона огортає не тільки білий карлик, а й усю систему цілком. Таким чином у системі генерується величезна кількість енергії, коли білий карлик краде матеріал у свого сусіда.

Також наявність гало говорить про те, що білий карлик краде більше, ніж може поглинути. Саме цей нюанс говорить про те, що незабаром білий карлик вибухне надновою.

"Білий карлик не може поглинути всю масу, передану його гарячою зіркою-близнюком, тому він створює це яскраве космічне кільце. Приречений білий карлик сильно хитається через цю надзвичайну яскравість, що є вірною ознакою його неминучої смерті", — каже член команди Пасі Хакала з Університету Турку.

Вчені вважають, що речовина, яка встигла накопичитися на білому карлику, викличе спалах найближчими роками. У цей момент систему V Стріли стане видно неозброєним оком.

"Але коли дві зірки нарешті зіткнуться одна з одною і вибухнуть, це буде вибух наднової, настільки яскравий, що його буде видно із Землі навіть удень", — сказав Пабло Родрігес-Хіль з іспанського Інституту астрофізики Канарських островів.

Нагадаємо, зірки-канібали в центрі Чумацького Шляху залишаються молодими жахливим чином. Астрономи зробили важливе відкриття про той хаос, який відбувається навколо центральної чорної діри нашої галактики.