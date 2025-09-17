Женщина за бесценок купила на барахолке вазу, которая оказалась артефактом китайской династии (видео)

Обычный поход в благотворительный магазин неожиданно превратился в вирусную сенсацию. Покупательница приобрела вазу, которая скрывала в себе неожиданный исторический секрет.

Related video

Американская пользовательница TikTok Калли Роуз Бедфорд, известная под ником @calrose5, наткнулась на металлическую, на вид, вазу в Goodwill. Впоследствии она поделилась видео о покупке, которое уже просмотрели более 7 миллионов раз.

По словам Бедфорд, сначала изделие выглядело как обычная окрашенная в золото ваза. Но когда она начала снимать слой краски, открылись изящные кобальтовые узоры с цветочным орнаментом. Это сразу вызвало ассоциации с традиционным китайским экспортным фарфором.

Сперва изделие выглядело как обычная окрашенная в золото ваза

Реакция в сети

Видео быстро приобрело популярность. Комментаторы предположили, что ваза может быть ценным антиквариатом. Один пользователь отметил: "Если это настоящее изделие, оно может стоить очень дорого". Другой написал: "Я годами искал такую вазу, и они всегда либо пластиковые, либо стоят более $500 (21 тыс. грн)".

Многие зрители удивились, что подобный предмет вообще могли закрасить. Некоторые пошутили, что это дело рук поколения миллениалов, которые увлекались самодельными ремонтами.

Возможная ценность

По стилистике находка напоминает классическую сине-белую фарфоровую посуду, характерную для керамики времен династий Юань и Мин. Подобные аутентичные изделия могут стоить на аукционах миллионы долларов.

Впрочем, даже более поздние копии XVIII-XX веков имеют значительную ценность, а современные качественные репродукции оцениваются в сотни долларов. Без точных маркировок и экспертизы трудно определить происхождение именно этой вазы, но пользователи TikTok советуют владелице обязательно обратиться к специалистам.

Неожиданная сенсация

Находка вызвала восхищение в соцсетях независимо от ее истинного происхождения. Один из зрителей подытожил общие впечатления: "Я бы чувствовал себя археологом, найдя такую вещь. Это невероятно".

Как сообщал Фокус, в начале года женщина купила винтажную посуду за копейки, не подозревая о ее настоящей стоимости.

Фокус также писал, что дайверы нашли затонувший корабль, наполненный старинным шампанским и фарфором.