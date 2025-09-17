Жінка за безцінь купила на барахолці вазу, яка виявилась артефактом китайської династії (відео)

Звичайний похід до благодійного магазину несподівано перетворився на вірусну сенсацію. Покупчиня придбала вазу, яка приховувала у собі несподіваний історичний секрет.

Американська користувачка TikTok Каллі Роуз Бедфорд, відома під ніком @calrose5, натрапила на металеву, на вигляд, вазу у Goodwill. Згодом вона поділилася відео про покупку, яке вже переглянули понад 7 мільйонів разів.

За словами Бедфорд, спершу виріб виглядав як звичайна пофарбована в золото ваза. Та коли вона почала знімати шар фарби, відкрилися витончені кобальтові візерунки з квітковим орнаментом. Це відразу викликало асоціації з традиційним китайським експортним порцеляном.

Реакція в мережі

Відео швидко набуло популярності. Коментатори припустили, що ваза може бути цінним антикваріатом. Один користувач зазначив: "Якщо це справжній виріб, він може коштувати дуже дорого". Інший написав: "Я роками шукав таку вазу, і вони завжди або пластикові, або коштують понад $500 (21 тис. грн)".

Чимало глядачів здивувалося, що подібний предмет взагалі могли зафарбувати. Дехто пожартував, що це справа рук покоління міленіалів, які захоплювалися саморобними ремонтами.

Можлива цінність

За стилістикою знахідка нагадує класичний синьо-білий порцеляновий посуд, характерний для кераміки часів династій Юань та Мін. Подібні автентичні вироби можуть коштувати на аукціонах мільйони доларів.

Утім, навіть пізніші копії XVIII–XX століть мають значну цінність, а сучасні якісні репродукції оцінюються у сотні доларів. Без точних маркувань та експертизи важко визначити походження саме цієї вази, але користувачі TikTok радять власниці обов’язково звернутися до фахівців.

Несподівана сенсація

Знахідка викликала захоплення у соцмережах незалежно від її справжнього походження. Один із глядачів підсумував загальні враження: "Я б почувався археологом, знайшовши таку річ. Це неймовірно".

