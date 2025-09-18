78 млн лет назад на Землю упал огромный астероид: позже в кратере зародилась жизнь

Исследователи изучили данные, полученные из ударных структур и пришли к выводу, что после столкновения жизнь колонизировала разрушенную породу. Увы, все еще сложно определить, когда именно это произошло.

78 миллионов лет назад астероид размером 1,6 км врезался в территорию современной Финляндии, образовав кратер шириной 23 км и глубиной 750 км. Катастрофический удар создал в разрушенной коренной породе под кратером гидротермальную систему с трещинами. Есть данные, полученные из других ударных структур, что после столкновения жизнь колонизировала разрушенную породу и нагрела протекавшую через нее воду. Впрочем, определить, когда именно произошла колонизация, чрезвычайно сложно, пишет Science Alert.

Зарождение жизни в ударных кратерах астероидов

В новом исследовании ученые впервые смогли точно определить, когда именно произошла эта колонизация. Группа исследователей определила дату, когда микробная жизнь заселила гидротермальную систему под ударной структурой Лаппаярви возрастом 78 миллионов лет.

По словам первого автора исследования, аспиранта Университета Линнея в Швеции Якоба Густафссона, новое исследование невероятно захватывающее, поскольку впервые связывает все точки воедино. Авторы рассматривают глубоко трещиноватые породы метеоритных ударных структур рассматриваются как очаги микробной колонизации на Земле и других планетарных телах.

Увы, биопризнаки такой колонизации редки, а прямые геохронологические доказательства, связывающие колонизацию с ударными гидротермальными системами полностью отсутствуют. Новое открытие ученых основано на сульфитредукции. Некоторые микробы используют анаэробный дыхательный процесс, при котором для получения электронов используется сульфат, а не кислород. Это фундаментальный процесс, который вносит вклад в глобальный цикл сульфатов и углерода на Земле. По словам ученых, микробы разлагают органические соединения, используя их в качестве источника энергии, восстанавливая сульфаты до сероводорода.

По словам ведущего автора исследования, профессора Университета Линнея Хендрика Дрейка, они с коллегами использовали мощный, передовой изотопный биосигнатурный анализ и радиоизотопное датирование, чтобы проследить микробную сульфатредукцию в минералах и трещинах в гидротермальной системе под кратером. В результате ученым впервые удалось связать микробную активность с палениемметеорита с помощью геохронологических методов.

Пирит представляет особый интерес. 34%-ный обедненный серой пирит согласуется с микробной сульфатредукцией Фото: Nature Communications

Когда жизнь колонизировала кратер в Финляндии

Первое обнаруженное отложение минералов при температурах, пригодных для жизни произошло в период между 73,6 и 2,2 миллиона лет назад и представляло собой пирит, существенно обедненный изотопом 34S, что согласуется с данными микробной сульфатредукции.

По словам Густафссона, самое интересное заключается в том, что ученые не просто обнаружили признаки жизни, но и точно могут определить, когда это произошло. Это предоставляет хронологию того, как жизнь находит выход после катастрофического события.

Результаты указывают на то, что более подробные свидетельства микробной колонизации появляются примерно через 10 миллионов лет после удара астероида, поскольку температура продолжала постепенно снижаться.

Минералы откладывались в полостях и сегодня они содержат 13-кальцит, который образуется в процессе микробной сульфатредукции. Этот мощный и убедительный биосигнал подкрепляет выводы. Теперь, спустя 10 миллионов лет после столкновения эти минералы служат еще одним доказательством того, что микробы долгое время процветали в гидротермальной системе.

По словам ученых, результаты их работы уникальны и открывают окно в понимание того, как могла зародиться жизнь на обитаемых планетах.

Отполированные кристаллы минералов из кратера в Лаппаярви, Финляндия Фото: Nature Communications

