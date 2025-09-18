78 млн років тому на Землю впав величезний астероїд: пізніше в кратері зародилося життя

Дослідники вивчили дані, отримані з ударних структур і дійшли висновку, що після зіткнення життя колонізувало зруйновану породу. На жаль, усе ще складно визначити, коли саме це сталося.

78 мільйонів років тому астероїд розміром 1,6 км врізався в територію сучасної Фінляндії, утворивши кратер завширшки 23 км і глибиною 750 км. Катастрофічний удар створив у зруйнованій корінній породі під кратером гідротермальну систему з тріщинами. Є дані, отримані з інших ударних структур, що після зіткнення життя колонізувало зруйновану породу і нагріло воду, що протікала через неї. Утім, визначити, коли саме відбулася колонізація, надзвичайно складно, пише Science Alert.

Зародження життя в ударних кратерах астероїдів

У новому дослідженні вчені вперше змогли точно визначити, коли саме відбулася ця колонізація. Група дослідників визначила дату, коли мікробне життя заселило гідротермальну систему під ударною структурою Лаппаярві віком 78 мільйонів років.

За словами першого автора дослідження, аспіранта Університету Ліннея у Швеції Якоба Густафссона, нове дослідження неймовірно захопливе, оскільки вперше пов'язує всі точки воєдино. Автори розглядають глибоко тріщинуваті породи метеоритних ударних структур, які розглядаються як осередки мікробної колонізації на Землі та інших планетарних тілах.

На жаль, біоознаки такої колонізації рідкісні, а прямі геохронологічні докази, що пов'язують колонізацію з ударними гідротермальними системами, повністю відсутні. Нове відкриття вчених засноване на сульфітредукції. Деякі мікроби використовують анаеробний дихальний процес, за якого для отримання електронів використовується сульфат, а не кисень. Це фундаментальний процес, який робить внесок у глобальний цикл сульфатів і вуглецю на Землі. За словами вчених, мікроби розкладають органічні сполуки, використовуючи їх як джерело енергії, відновлюючи сульфати до сірководню.

За словами провідного автора дослідження, професора Університету Ліннея Гендріка Дрейка, вони з колегами використовували потужний, передовий ізотопний біосигнатурний аналіз і радіоізотопне датування, щоб простежити мікробну сульфатредукцію в мінералах і тріщинах у гідротермальній системі під кратером. У результаті вченим уперше вдалося пов'язати мікробну активність із палінням метеорита за допомогою геохронологічних методів.

Пірит становить особливий інтерес. 34%-вий збіднений сіркою пірит узгоджується з мікробною сульфатредукцією Фото: Nature Communications

Коли життя колонізувало кратер у Фінляндії

Перше виявлене відкладення мінералів за температур, придатних для життя, відбулося в період між 73,6 і 2,2 мільйона років тому і було піритом, істотно збідненим ізотопом 34S, що узгоджується з даними мікробної сульфатредукції.

За словами Густафссона, найцікавіше полягає в тому, що вчені не просто виявили ознаки життя, а й точно можуть визначити, коли це сталося. Це надає хронологію того, як життя знаходить вихід після катастрофічної події.

Результати вказують на те, що детальніші свідчення мікробної колонізації з'являються приблизно через 10 мільйонів років після удару астероїда, оскільки температура продовжувала поступово знижуватися.

Мінерали відкладалися в порожнинах і сьогодні вони містять 13-кальцит, який утворюється в процесі мікробної сульфатредукції. Цей потужний і переконливий біосигнал підкріплює висновки. Тепер, через 10 мільйонів років після зіткнення ці мінерали слугують ще одним доказом того, що мікроби довгий час процвітали в гідротермальній системі.

За словами вчених, результати їхньої роботи унікальні й відкривають вікно в розуміння того, як могло зародитися життя на населених планетах.

Відполіровані кристали мінералів із кратера в Лаппаярві, Фінляндія Фото: Nature Communications

