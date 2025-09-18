Найдено место в Канаде, которое люди пытаются избегать: почему эта часть страны так безлюдна
Несмотря на огромную площадь, северная часть Канады все еще остается малонаселенной. Но почему так мало людей живут здесь? Исследователи рассказали, чем обусловлена безлюдность этой территории.
Несмотря на площадь в 9, 985 миллиона квадратных километра, прогнозируемая численность населения страны составляет чуть более 40 миллионов человек. Это ничтожно мало в сравнении с 340 миллионами жителей США, пишет IFLScience.
Население Канады
Если взглянуть на распределение населения в Канаде, становится ясно, что оно неравномерно. Люди в основном сосредоточены на юге страны, в таких городах, как Торонто, Монреаль, Калгари и Оттава.
Почему же в столь большой стране большая часть населения сосредоточена на юге? По словам ученых, частично ответ кроется в "Канадском щите" – обширной области обнаженных докембрийских магматических и метаморфических пород – они составляют около половины канадской территории.
Тайна Канадского щита
Канадский щит – обнаженная часть континентальной коры, лежащая в основе большей части Северной Америки. Исследователи также обнаружили, что эта кора простирается от Мексики до Гренландии. За исключением Канадского щита, породы Северо-Американского кратона глубоко погребены в недрах континента и покрыты почвой и другими материалами.
Известно, что щит состоит из четырех более мелких провинций – областей Казана, Дэвиса, Джеймса и Лаврентия. Он образовался более 3 миллиардов лет назад – некогда здесь располагались горы, возможно, самые высокие на Земле, однако они давно розмыты.
По словам ученых, этот регион невероятно интересен с точки зрения геологии: он связан с выходом на поверхность горных пород возрастом более 542 миллиона лет и невероятно сложен в заселении.
В регионе преобладают тонкие почвы и твердые коренные породы, а также множество рек и озер, что затрудняет ведение сельского хозяйства и создание инфраструктуры. Кроме того, на севере страны царит экстремальный холод, температура регулярно опускается ниже -40°C, и все сопутствующие проблемы, связанные со снегом и льдом.
Простыми словами, даже если бы кому-то удалось основать город на севере страны, ему бы пришлось подумать о содержании дорог и доставке товаров, поскольку сельское хозяйство здесь просто невозможно.
