Знайдено місце в Канаді, яке люди намагаються уникати: чому ця частина країни така безлюдна

Попри величезну площу, північна частина Канади все ще залишається малонаселеною. Але чому так мало людей живуть тут? Дослідники розповіли, чим зумовлена безлюдність цієї території.

Related video

Попри площу в 9, 985 мільйона квадратних кілометрів, прогнозована чисельність населення країни становить трохи понад 40 мільйонів осіб. Це мізерно мало порівняно з 340 мільйонами жителів США, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Населення Канади

Якщо поглянути на розподіл населення в Канаді, стає зрозуміло, що він нерівномірний. Люди здебільшого зосереджені на півдні країни, в таких містах, як Торонто, Монреаль, Калгарі та Оттава.

Чому ж у такій великій країні більша частина населення зосереджена на півдні? За словами вчених, частково відповідь криється в "Канадському щиті" — великій ділянці оголених докембрійських магматичних і метаморфічних порід, які становлять близько половини канадської території.

Таємниця Канадського щита

Канадський щит — оголена частина континентальної кори, що лежить в основі більшої частини Північної Америки. Дослідники також виявили, що ця кора простягається від Мексики до Гренландії. За винятком Канадського щита, породи Північно-Американського кратона глибоко поховані в надрах континенту і вкриті ґрунтом та іншими матеріалами.

Відомо, що щит складається з чотирьох дрібніших провінцій — областей Казана, Девіса, Джеймса і Лаврентія. Він утворився понад 3 мільярди років тому — колись тут розташовувалися гори, можливо, найвищі на Землі, проте вони давно розмиті.

За словами вчених, цей регіон неймовірно цікавий з погляду геології: він пов'язаний із виходом на поверхню гірських порід віком понад 542 мільйони років і неймовірно складний у заселенні.

У регіоні переважають тонкі ґрунти й тверді корінні породи, а також безліч річок і озер, що ускладнює ведення сільського господарства і створення інфраструктури. Крім того, на півночі країни панує екстремальний холод, температура регулярно опускається нижче -40°C, і всі супутні проблеми, пов'язані зі снігом і льодом.

Простими словами, навіть якби комусь вдалося заснувати місто на півночі країни, йому б довелося подумати про утримання доріг і доставку товарів, оскільки сільське господарство тут просто неможливе.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в деяких частинах Канади ми завжди будемо важити трохи менше.

Раніше Фокус писав про те, що на Землі знайдено невикористаний запас чистої енергії.