Неизвестный сухопутный мост мог соединять Азию и Европу еще в плейстоцене

До недавнего времени широко известным был только Берингийский сухопутный мост, который древние люди пересекали, чтобы добраться до Северной Америки из современной Сибири. Но новое исследование показывает, что существовал и другой сухопутный мост.

Команда археологов из Турции обнаружил на Анатолийском побережье более 100 каменных артефактов в десяти различных местах. Находка указывает на то, что когда-то в этом районе существовал сухопутный мост между западной окраиной Азии и Европой. На данный момент этот мост затоплен водой, пишет Gizmodo.

Если теория окажется верной, то это откроет абсолютно неизвестную главу в истории миграции древних людей в критический момент нашей эволюции.

«Это исследование изучает палеолитический потенциал Айвалыка, региона в западной Анатолии, который до сих пор практически не исследовался в плейстоценовой археологии. Эти находки раскрывают ранее не документированное палеолитическое присутствие и делают Айвалык перспективным местом для будущих исследований раннего расселения людей в северо-восточной части Эгейского моря”, - пишут авторы исследования в своей работе.

Палеолитический период или плейстоценовая эпоха (плейстоцен) продолжалась от 2,5 млн до 11 700 лет назад.

Во время последнего ледникового периода, который был примерно 120 000–11 500 лет назад, ландшафт Земли разительно отличался от современного. Помимо больших объемов льда на поверхности, уровень моря также был ниже. К примеру, острова и полуострова Айвалыка представляли собой один огромный участок суши, соединявший Анатолию и Европу.

Долгое время ученые считали, что наш вид попал в Европу в основном из Африки, пройдя через Левант и Балканы. Но найденные турецкими учеными орудия труда указывают на присутствие людей на изменившемся ландшафте Айвалыка.

Среди артефактов были найдены палеолитические ручные топоры, секачи и каменные “ножи”. Все эти находки предлагают альтернативную версию миграции человека.

«Наличие этих предметов в Айвалыке особенно важно, поскольку они являются прямым доказательством того, что этот регион был частью более широких технологических традиций, распространенных в Африке, Азии и Европе», — заявил Гёкнур Карахан, археолог из Университета Хаджеттепе.

Напомним, ученые рассказали о периоде в истории, когда на всей Земле осталось всего 1300 человек. Исследователи говорят, что обнаружили первое массовое вымирание наших предков, с которым совпала Великая миграция.