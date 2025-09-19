Невідомий сухопутний міст міг з'єднувати Азію та Європу ще в плейстоцені

Донедавна широко відомим був лише Берингійський сухопутний міст, який стародавні люди перетинали, щоб дістатися Північної Америки з сучасного Сибіру. Але нове дослідження показує, що існував і інший сухопутний міст.

Команда археологів із Туреччини виявила на Анатолійському узбережжі понад 100 кам'яних артефактів у десяти різних місцях. Знахідка вказує на те, що колись у цьому районі існував сухопутний міст між західною околицею Азії та Європою. На даний момент цей міст затоплений водою, пише Gizmodo.

Якщо теорія виявиться правильною, то це відкриє абсолютно невідому главу в історії міграції древніх людей у критичний момент нашої еволюції.

"Це дослідження вивчає палеолітичний потенціал Айвалика, регіону в західній Анатолії, який досі практично не досліджувався в плейстоценовій археології. Ці знахідки розкривають раніше не документовану палеолітичну присутність і роблять Айвалик перспективним місцем для майбутніх досліджень раннього розселення людей у північно-східній частині Егейського моря", — пишуть автори дослідження у своїй роботі.

Палеолітичний період або плейстоценова епоха (плейстоцен) тривала від 2,5 млн до 11 700 років тому.

Під час останнього льодовикового періоду, який був приблизно 120 000-11 500 років тому, ландшафт Землі разюче відрізнявся від сучасного. Крім великих обсягів льоду на поверхні, рівень моря також був нижчим. Наприклад, острови та півострови Айвалика являли собою одну величезну ділянку суші, що з'єднувала Анатолію і Європу.

Тривалий час учені вважали, що наш вид потрапив до Європи переважно з Африки, пройшовши через Левант і Балкани. Але знайдені турецькими вченими знаряддя праці вказують на присутність людей на зміненому ландшафті Айвалика.

Серед артефактів були знайдені палеолітичні ручні сокири, сікачі та кам'яні "ножі". Усі ці знахідки пропонують альтернативну версію міграції людини.

"Наявність цих предметів в Айвалику особливо важлива, оскільки вони є прямим доказом того, що цей регіон був частиною ширших технологічних традицій, поширених в Африці, Азії та Європі", — заявив Гьокнур Карахан, археолог з Університету Хаджеттепе.

Нагадаємо, вчені розповіли про період в історії, коли на всій Землі залишилося лише 1300 осіб. Дослідники кажуть, що виявили перше масове вимирання наших предків, з яким збіглася Велика міграція.