Якось на всій Землі залишилося всього 1300 осіб: так тривало протягом 117 тис. років

Дослідники кажуть, що виявили перше масове вимирання наших предків, з яким збіглася Велика міграція.

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До того, як на Землі з'явився Homo sapiens, наші давні предки опинилися на межі вимирання. Існує дві суперечливі теорії: одне дослідження говорить, що масове вимирання сталося 1,15 млн років тому, а інше — на 200 тис. років пізніше. Перегляд даних підтверджує пізнішу дату, а також проливає світло на одну з найважливіших подій у генеалогічному дереві людини, пише IFLScience.

Геноми різних видів зберігають інформацію, коли організми проходили через так звані "вузькі місця", скорочуючись до небезпечно маленьких популяцій. Такі події залишають сліди інбридингу в геномі, які зберігаються протягом багатьох поколінь.

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У людства таке "вузьке місце" сталося за часів Homo erectus, задовго до появи Homo sapiens. Але коли справа доходить до визначення конкретної дати цієї події, генетики і палеонтологи розходяться в думках. Автори нового дослідження стверджують, що змогли розв'язати протиріччя і виявити докази невідомої міграції людей у цьому процесі.

Генетичне дослідження показало, що "вузьке місце" мало місце близько 930 тис. років тому. Воно показало, що в ті часи на всій планеті залишилося всього 1300 гомінінів. Також дані показують, що це не було короткочасним явищем, популяція наших предків залишалася такою ж маленькою протягом 117 тис. років.

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Але генетика не дає відповіді на всі питання, а вимагає підтримки з боку археології. Археологічні дослідження показали серйозне скорочення кількості місць проживання наших предків, але визначив період з 1 154 000 до 1 123 000 років тому, що виглядає більш коротким відрізком часу, що стався раніше.

Професор Джованні Муттоні з Міланського університету і професор Денніс Кент з Колумбійського університету вважають, що вирішили ці розбіжності. Вчені вважають, що перший великий льодовиковий період плейстоцену стався близько 900 тис. років тому.

У цей же час, місця проживання гомінідів почали з'являтися по всій Євразії близько 900 тис. років тому. Дослідники пояснюють такі дані тим, що вкрай посушливі умови в Африці стали настільки важкими, що більшість наших предків вимерла. Але рівень моря, що знизився, полегшив для тих, хто вижив, міграцію з Африки, зробивши їх предками неандертальців і денисівців.

Автори дослідження кажуть, що багато африканських тварин, наприклад слони, здійснили такі ж міграції в той самий час.

Поки що залишається незрозумілим, чи були присутні в Євразії інші члени людської родини. У будь-якому разі, вони не залишили видимих слідів у нашому спільному геномі, на відміну від неандертальців і денисівців.

Нагадаємо, вчені показали обличчя далекого предка Homo Sapiens. Вимерлий вид приматів жив на Землі близько 12 млн років тому.