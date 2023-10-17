Між мавпою і людиною: вчені показали обличчя далекого предка Homo Sapiens (фото)

Вимерлий вид приматів жив на Землі близько 12 млн років тому.

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Палеонтологи зібрали воєдино єдиний наявний череп давно вимерлої мавпи Pierolapithecus catalaunicus, що дало змогу реконструювати її обличчя. Дослідження дало змогу помістити цей вид мавп у генеалогічне древо гомінід, що покращує розуміння того, як мавпи мігрували територією сьогоднішньої Іспанії близько 12 млн років тому, пише Gizmodo.

Фрагменти черепа Pierolapithecus catalaunicus були знайдені й описані ще у 2004 році, коли їх знайшли на околиці Барселони, Іспанія. За словами команди дослідників, виходячи з отриманих даних, ця мавпа могла приймати вертикальне положення, а також вона була тісно пов'язана зі спільним предком людиноподібних мавп і людини.

У рамках же нового дослідження, череп викопної мавпи просканували за допомогою комп'ютерної томографії, щоб віртуально реконструювати його і порівняти з іншими гомінідами.

"Для визначення місця викопних видів на еволюційному щаблі особливо важливими є череп і зуби. Коли нам вдається знайти такий матеріал у поєднанні з іншими частинами скелета, це дає змогу не тільки розмістити вид на генеалогічному дереві гомінід, а й дізнатися інші деталі, наприклад, як вид переміщався в навколишньому середовищі", — каже антрополог з Американського музею природної історії в Нью-Йорку та провідна авторка дослідження Келсі П'ю.

Обличчя пієролапітека (Pierolapithecus catalaunicus). Фото: гоминид

Здатність приймати вертикальне положення передбачає, що пієролапітек (Pierolapithecus catalaunicus), як і багато інших його родичів, міг висіти на гілках і переміщатися кронами дерев. Але фрагменти скам'янілого черепа ускладнювали розуміння таксономічного положення мавпи. Після ж того, як вчені змогли реконструювати цю частину тіла пієролапітека, вони змогли порівняти його з іншими більш вивченими гомінідами.

Реконструкція пієролапітека Фото: гоминид

"Постійна проблема, яка переслідує всі дослідження еволюції мавп і людини полягає в тому, що літопис скам'янілостей має досить фрагментарний характер. Багато екземплярів збереглися не в повному обсязі та спотворені", — зазначає співавторка дослідження Ешлі Гаммонд, антропологиня з Американського музею природної історії.

Дослідження показало, що пієролапітек мав схожість з іншими вимерлими людиноподібними мавпами у формі та розмірах тіла. Також вдалося з'ясувати деякі риси обличчя цього вимерлого виду. Дослідники додали, що знайдений представник пієролапітека відрізнявся за формою від усіх гомінідів, які нині живуть.

Наш спільний останній предок все ще мало вивчений, але деякі останні дослідження пролили світло на цей вид. Нове комп'ютерне сканування дає змогу в буквальному сенсі зазирнути нашому предку в обличчя.

Нагадаємо, нещодавно вчені з'ясували, що перші гомініди з'явилися в Європі. Ці нові дані підтверджують гіпотезу про те, що гомініди походять з Європи і розселилися в Африці.