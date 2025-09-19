Катастрофа уничтожила жизнь на отдаленном острове: странным образом ей удалось восстановиться

12 лет назад в результате катастрофического извержения вулкана почти вся жизнь на отдаленном острове в Тихом океане была полностью уничтожена. Затем, каким-то образом, растения возродились – ученые ищут подсказки в ДНК растений.

Масштабное извержение вулкана произошло на отдаленном острове в Тихом океане в 2013 году. В результате жизнь была уничтожена на вулканическом острове Нисиносима, расположенном примерно в 1000 километрах к югу от японской столицы Токио. Отметим, что за последние пол века здесь произошло несколько извержений, пишет IFLScience.

Крупнейшее извержение в истории острова

Одно из самых значимых событий началось в ноябре 2013 года, когда лава начала извергаться из жерла на морском дне к юго-востоку от острова. По мере того как расплавленная порода остывала и затвердевала, образовался крошечный новый остров, который в конечном итоге поглотил исходный массив суши свежими потоками лавы.

Во время этого извержения раскаленная лава и пепел погребли большую часть поверхности суши, уничтожив практически всю фауну острова. Однако далее произошло нечто странное: каким-то образом, вопреки всему, растительная жизнь сумела восстановиться без участия человека.

Разгадка воскрешения жизни

В 2019 году ученые из Токийского столичного университета обнаружили образцы портулака обыкновенного (Portulaca oleracea) на Нисиносиме, как раз перед тем, как очередное извержение снова уничтожило все.

В новом исследовании ученые изучили ДНК растения, чтобы выяснить, как оно повторно колонизиролвало вулканический остров после почти полного опустошения. Результаты показывают, что эти растения тесно связаны с популяциями, обнаруженными на соседнем Титидзиме, другом вулканическом острове.

Еще более любопытным оказалось то, что растения с Нисиносимы не были идентичны свои соседям. Они претерпели внезапную утрату генетической изменчивости – распространенный эффект, наблюдаемый при основании новой колонии небольшим числом особей из более многочисленной исходной популяции. Этот так называемый "эффект основателя" означает, что всего из горстки семян, попавших на остров, на выжженной земле начала укореняться целая новая линия растений.

Еще одна загадка заключается в том, как эти семена вообще попали на Нисиносиму. Результаты показали, что они едва крупнее макового семени и имеют форму крошечных дисков, что делает их идеально подходящими для путешествий. Они достаточно плавучие, чтобы переноситься океанскими течениями, достаточно легкие, чтобы их переносил ветер, и достаточно маленькие, чтобы их съела птица.

Впрочем, ученые признают, что невозможно знать, что ждет вулканически активные острова в будущем. Поскольку извержения продолжают менять облик Нисиносимы, будущее ее хрупкой новой экосистемы остается таким же непредсказуемым, как и сама суша.

