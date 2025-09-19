Катастрофа знищила життя на віддаленому острові: дивним чином йому вдалося відновитися

12 років тому внаслідок катастрофічного виверження вулкана майже все життя на віддаленому острові в Тихому океані було повністю знищено. Потім, якимось чином, рослини відродилися — вчені шукають підказки в ДНК рослин.

Масштабне виверження вулкана сталося на віддаленому острові в Тихому океані у 2013 році. У результаті життя було знищено на вулканічному острові Нісіносіма, розташованому приблизно за 1000 кілометрів на південь від японської столиці Токіо. Зазначимо, що за останні пів століття тут відбулося кілька вивержень, пише IFLScience.

Найбільше виверження в історії острова

Одна з найбільш значущих подій почалася в листопаді 2013 року, коли лава почала вивергатися з жерла на морському дні на південний схід від острова. У міру того, як розплавлена порода остигала і твердла, утворився крихітний новий острів, який в кінцевому підсумку поглинув вихідний масив суші свіжими потоками лави.

Під час цього виверження розпечена лава і попіл поховали більшу частину поверхні суші, знищивши практично всю фауну острова. Однак далі сталося щось дивне: якимось чином, всупереч усьому, рослинне життя зуміло відновитися без участі людини.

Розгадка воскресіння життя

У 2019 році вчені з Токійського столичного університету виявили зразки портулаку звичайного (Portulaca oleracea) на Нісіносімі, якраз перед тим, як чергове виверження знову знищило все.

У новому дослідженні вчені вивчили ДНК рослини, щоб з'ясувати, як вона повторно колонізувала вулканічний острів після майже повного спустошення. Результати показують, що ці рослини тісно пов'язані з популяціями, виявленими на сусідньому Тітідзімі, іншому вулканічному острові.

Ще цікавішим виявилося те, що рослини з Нісіносими не були ідентичні своїм сусідам. Вони зазнали раптової втрати генетичної мінливості — поширений ефект, спостережуваний під час заснування нової колонії невеликим числом особин із численнішої вихідної популяції. Цей так званий "ефект засновника" означає, що всього з жменьки насіння, що потрапило на острів, на випаленій землі почала вкорінюватися ціла нова лінія рослин.

Ще одна загадка полягає в тому, як це насіння взагалі потрапило на Нісіносиму. Результати показали, що вони ледь більші за макову насінину і мають форму крихітних дисків, що робить їх ідеально придатними для подорожей. Воно досить плавуче, щоб переноситися океанськими течіями, досить легке, щоб його переносив вітер, і досить маленьке, щоб його з'їв птах.

Утім, учені визнають, що неможливо знати, що чекає на вулканічно активні острови в майбутньому. Оскільки виверження продовжують змінювати вигляд Нісіносими, майбутнє її тендітної нової екосистеми залишається таким самим непередбачуваним, як і сама суша.

