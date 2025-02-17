Острови в Тихому океані щодня стрясає: вчені шукають джерело загадкового рою землетрусів

Три місяці поспіль жителі островів відчували незрозумілі підземні поштовхи — вчені досі намагаються знайти їхнє джерело.

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З кінця липня по жовтень 2022 року жителі островів Мануа в Американському Самоа відчували струс землі кілька разів на день, що викликало побоювання з приводу неминучого виверження вулкана або цунамі, яке ось-ось обрушиться на них, пише PHYS.org.

Каталог землетрусів у цьому регіоні нічого не дав, оскільки на островах не було системи сейсмічного моніторингу, яка могла б виміряти підземні поштовхи та допомогти сейсмологам у пошуках джерела рою землетрусів.

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Однак жителі тихоокеанських островів Тау, Офу й Олосега потребують відповідей. Щоб знайти причину підземних поштовхів Клара Юн з колегами з Геологічної служби США знайшли інший спосіб заповнити сейсмічні прогалини. Під час дослідження вчені використовували машинне навчання та іншу техніку, звану зіставленням шаблонів, на даних про струси, записаних з одного сейсмічного датчика, розташованого за 250 кілометрів від рою Американського Самоа.

Команда використовувала дані з однієї станції в поєднанні з повідомленнями про трясіння від жителів, щоб відстежувати рій. Це тривало до серпня-вересня 2022 року, коли в Американському Самоа не були встановлені місцеві постійні сейсмічні станції.

Відомо, що рій вулканічних землетрусів, які не вивергаються, почався в липні 2022 року приблизно за 15 кілометрів від берега острова Тау. Вулканічні острови Самоа виникають, коли Тихоокеанська тектонічна плита рухається над гарячою точкою в південній частині Тихого океану.

Учені виявили джерело рою землетрусів Фото: The Seismic Record

За словами Юн, спочатку інформація обмежувалася повідомленнями місцевих жителів про часті поштовхи, що відбуваються кілька разів на день протягом декількох секунд. Далі вчені звернулися до віддаленої сейсмічної станції на Уполу (Самоа), що є частиною Глобальної сейсмографічної мережі, з даними, які можна завантажити в режимі, близькому до реального часу, через центр обробки даних EarthScope.

Дослідники зазначають, що сейсмічний сигнал від серії землетрусів в Американському Самоа було важко виявити на віддаленій станції. Юн з колегами використовували модель глибокого навчання під назвою EQTransformer, а також метод, званий зіставленням шаблонів, щоб виділити ці крихітні землетруси з галасливого сейсмічного фону.

Модель виявила велику кількість землетрусів із місцями розташування, що відповідають східній частині Американського Само, найбільші з яких збіглися з часом відчутних повідомлень. У результаті вчені змогли схарактеризувати початок і пік активності рою. Портативні й недорогі датчики Raspberry Shake, розгорнуті в серпні 2022 року, допомогли швидко визначити область рою. Дані також показали, що найбільший землетрус у рої Американського Самоа мав магнітуду 4,5.

Дані вказують на те, що рій закінчився в жовтні 2022 року без виверження, але, ймовірно, був пов'язаний із рухом вулканічної магми. За словами Юн, використаний у дослідженні метод може бути корисним в інших місцях по всьому світу, де постійний сейсмічний моніторинг рідкісний, а сейсмічна небезпека погано вивчена.

Раніше Фокус писав про те, що в найближчі 30 років на Землі може статися катастрофічний мегаземлетрус.