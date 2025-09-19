В лесах идут пластиковые дожди: какое открытие сделали ученые

Новое исследование показало, что леса накапливают микропластик, который витает в воздухе. После этого частицы пластика проникают в почву, выпадая вместе с дождем и листьями.

Давно известно, что вездесущий микропластик загрязняет океаны, реки и сельскохозяйственные угодья. Теперь же геологи из Дармштадтского технического университета нашли микропластик в лесах, пишет SciTechDaily.

Большая часть вредного микропластика приносится в леса по воздуху и накапливает в почве.

«Микропластик из атмосферы первоначально оседает на листьях в кронах деревьев. Затем, в лиственных лесах, частицы переносятся в лесную почву, например, дождем или осенним листопадом», - говорит ведущий автор исследования Коллин Вебер.

Разложение листьев становится основным источником загрязнения почвы микропластиком в лиственных лесах. Наибольшее количество микропластика можно найти в верхних слоях опавших листьев, которые разлагаются лишь частично.

Достаточно высокое количество этого загрязнителя можно найти и в более глубоких слоях почвы. Ученые считают, что в этом случае, частицы микропластика переносятся в грунт за счет деятельности организмов, участвующих в разложении органических веществ.

В ходе своего эксперимента ученые собрали образцы почвы в четырех лесных массивах, которые располагаются к востоку от Дармштадта, Германия. В ходе исследования авторы применили новый аналитический метод, который позволил измерить концентрацию микропластика в почве, опавших листьях и атмосферных осадках.

«Наши результаты показывают, что микропластик в лесных почвах поступает в основном из атмосферы и из опавших листьев. Другие источники оказывают лишь незначительное влияние. Мы пришли к выводу, что леса являются хорошими индикаторами загрязнения атмосферы микропластиком, и что высокая концентрация микропластика в лесных почвах указывает на значительное поступление частиц из воздуха в эти экосистемы», - объясняет автор.

Исследование стало первым, в котором ученые измерили загрязнение лесов микропластиком, а также его пути распространения по воздуху.

Напомним, что такое микропластик, чем он опасен и откуда все знают о его существовании. Возможно, вы видели тревожные заголовки о том, что "микропластик" появляется на наших пляжах, в океанах, в воздухе или даже в нашей крови. Ученые Университета Флиндерса объясняют, что с этим видом пластика не так и почему нам стоит насторожиться.