У лісах ідуть пластикові дощі: яке відкриття зробили вчені

Нове дослідження показало, що ліси накопичують мікропластик, який витає в повітрі. Після цього частинки пластику проникають у ґрунт, випадаючи разом із дощем і листям.

Давно відомо, що всюдисущий мікропластик забруднює океани, річки та сільськогосподарські угіддя. Тепер же геологи з Дармштадтського технічного університету знайшли мікропластик у лісах, пише SciTechDaily.

Більша частина шкідливого мікропластику приноситься в ліси повітрям і накопичується в ґрунті.

"Мікропластик з атмосфери спочатку осідає на листі в кронах дерев. Потім, у листяних лісах, частинки переносяться в лісовий ґрунт, наприклад, дощем або осіннім листопадом", — каже провідний автор дослідження Коллін Вебер.

Розкладання листя стає основним джерелом забруднення ґрунту мікропластиком у листяних лісах. Найбільшу кількість мікропластику можна знайти у верхніх шарах опалого листя, яке розкладається лише частково.

Досить високу кількість цього забруднювача можна знайти і в більш глибоких шарах ґрунту. Вчені вважають, що в цьому випадку, частинки мікропластику переносяться в ґрунт завдяки діяльності організмів, які беруть участь у розкладанні органічних речовин.

Під час свого експерименту вчені зібрали зразки ґрунту в чотирьох лісових масивах, які розташовуються на схід від Дармштадта, Німеччина. Під час дослідження автори застосували новий аналітичний метод, який дав змогу виміряти концентрацію мікропластику в ґрунті, опалому листі та атмосферних опадах.

"Наші результати показують, що мікропластик у лісових ґрунтах надходить переважно з атмосфери та з опалого листя. Інші джерела мають лише незначний вплив. Ми дійшли висновку, що ліси є хорошими індикаторами забруднення атмосфери мікропластиком, і що висока концентрація мікропластику в лісових ґрунтах вказує на значне надходження частинок з повітря в ці екосистеми", — пояснює автор.

Дослідження стало першим, у якому вчені виміряли забруднення лісів мікропластиком, а також його шляхи поширення повітрям.

