Почему у дождя есть свой запах, и как он связан с антибиотиками: ученые дали ответ

Каждому человеку знаком незабываемый запах дождя, который появляется перед грозой. Ученые называют этот запах петрикор, он исчезает сразу же после того, как начинается ливень.

По словам ученых, петрикор состоит их органического соединения геосмина, который выделяется некоторыми бактериями при разложении растительной массы, пишет Discover Magazine.

Впервые запах дождя назвали петрикором в научной статье 1964 года, оно складывается из двух слова «petro» (камень) и «ichor» (разреженная эссенция). Иными словами, это «разреженная эссенция, полученная из камня или горной породы».

Но на самом же деле, запах петрикора дает химическое соединение под названием геосмин. Его химическая структура похожа на спирт, но запах намного приятнее, который часто люди описывают как «землистый». Люди настолько чувствительны к геосмину, что могут ощущать его в очень маленьких концентрациях – одну сотую часть на триллион.

«Его несложно привести в движение, и как только он начинает распространяться, он сразу же попадает в ваш нос», - говорит специалист по атмосфере из Техасского университета Тимоти Логан.

Как многие замечали, запах дождя очень сильный, но не слишком стойкий. Он появляется и усиливается, когда на сухую землю падают первые капли дождя или еще до этого, когда только повышается влажность. Но петрикор сразу же исчезает, когда дождь становится сильным.

«Эти соединения очень легко растворяются. Поэтому, когда на улице становится слишком влажно, петрикор бесследно исчезает», - добавляет эксперт.

В это же время, приближающаяся гроза может усиливать аромат петрикора.

«Если на горизонте сверкают молнии, озоновый слой может усиливать интенсивность запаха», - подчеркивает Логан.

Но, что такое геосмин, и как он образует петрикор? Во всем виноваты актиномицеты – почвенные бактерии, которые разлагают отмершие растительные остатки.

Вид актиномицет, который отвечает за производство геосмина, называется стрептомицеты (Streptomyces). Именно они использовались для производства антибиотиков, таких как стрептомицин, который вырабатывает бактерия S. griseus.

У всех стрептомицетов есть одна общая черта: они все производят геосмин. До сих пор ученые не могут точно сказать, почему так происходит, но предполагают, что это эволюционная черта.

Некоторые лаборатории даже пытались воссоздать запах петрикора, но не добились большого успеха.

«Никогда не получится идеально, только природа знает точные пропорции», - подытожил эксперт.

