На Земле появился совершенно новый вид кислотных дождей, предупреждают ученые

Избавиться от трифторуксусной кислоты, которая присутствует повсюду, может оказаться невыполнимой задачей. Ученые предупреждают о высокой угрозе этого так называемого “вечного химиката” для людей.

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Хотя кислотные дожди, вызванные диоксидом серы, представляли собой угрозу в прошлом, теперь такой угрозой являются кислотные дожди, вызванные трифторуксусной кислотой. Ее уже обнаружили в большом количестве в дождевой воде, в грунтовых водах, в арктических льдах и даже в крови человека. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет Popular Mechanics.

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Хотя первый в мире кислотный дождь в индустриальную эпоху был вызван повышенной концентрацией серной кислоты, производимой в основном на угольных электростанциях, новый источник кислотных дождей, возможно, более распространен, более устойчив и более опасен. Он называется трифторуксусная кислота (ТФК). Это вещество еще называют "вечным химикатом" из-за очень сильной устойчивости. Ученые выяснили, что на протяжении десятилетий концентрация ТФК неуклонно растет в дождевой воде, причем не только в ней.

По всему миру наблюдается рост концентрации ТФК в грунтовых водах, арктических льдах и даже в крови человека. ТФК является наиболее распространенной формой ПФАС (перфторалкильные и полифторалкильные соединения). ПФАС являются опасными и сложными для устранения загрязнителями окружающей среды, которые в то же время используются для производства разнообразных товаров. ПФАС используются в хладагентах вместо хлорфторуглеродов и гидрохлорфторуглеродов, которые разрушают озоновый слой Земли. ТФК попадает в окружающую среду с помощью промышленных выбросов, также в процессе разложения ПФАС.

По словам ученых, рост концентрации ТФК представляет собой угрозу планетарного масштаба, ведь эта кислота может нарушить тонкий баланс между пригодностью Земли для жизни и условиями, когда на планете жить будет практически невозможно.

Хотя кислотные дожди, вызванные диоксидом серы, представляли собой угрозу в прошлом, теперь такой угрозой являются кислотные дожди, вызванные трифторуксусной кислотой Фото: New Atlas

Многие годы ученые считали, что ТФК и некоторые другие виды ПФАС не представляют собой большой угрозы. Авторы исследования говорят, что ранее не учитывались повсеместное распространение ТФК в окружающей среде, в частности, в водных ресурсах и в различных растениях, включая сельскохозяйственные культуры.

Одна из самых опасных особенностей ТФК состоит в том, что еще много ученые не знают об этом "вечном химикате". Ученые говорят, что повышенная концентрация ТФК в воде и пищевых продуктах вызывает очень большие опасения относительно быстрого распространения этого опасного вещества.

ТФК растворяются в воде и это может стать огромной проблемой в долгосрочной перспективе. Если ученые и правительства в конечном итоге решат, что ТФК необходимо удалять из питьевой воды и других источников, современные технологии фильтрации не справятся с этой задачей. Другими словами, избавить мир от ТФК будет не только чрезвычайно сложно, но и невероятно дорого.

Рост концентрации ТФК вызывает увеличение количества более опасных для человека кислотных дождей, предупреждают ученые.

Как уже писал Фокус, автомобили загрязняют воду опасными для человека частицами. Как показывает исследование, 45% загрязнения микропластиком на нашей планете приходится на автомобили. Шины колес автомобилей изнашиваются и происходит выброс вредных частиц, которые попадают в водоемы.

Также Фокус писал о том, что ученые зафиксировали появление на Земле новых сезонов, которые являются антропогенными, то есть вызваны деятельностью людей.