На Земле появились ранее неизвестные времена года: почему это плохо

Новые сезоны на нашей планете возникли из-за изменения климата и загрязнения окружающей среды. Эти сезоны являются антропогенными, ведь созданы под влиянием деятельности человека.

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На протяжении всей своей истории человечество воспринимало времена года, лето, зиму, весну и осень, как относительно стабильные отрезки времени со своими особенностями. Но сезоны, в привычном нам виде, уже меняются из-за деятельности человека. Поэтому в недавнем исследовании выделяют новые времена года на планете, которые имеют негативные последствия для людей и окружающей среды, пишет Live Science.

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В своем исследовании ученые выделяют несколько ранее неизвестных сезонов на нашей планете, которые являются антропогенными. Например, в некоторых странах Юго-Восточной Азии появились "дымные сезоны", когда небо затянуто дымом на несколько недель. Это вызвано массовым выжиганием лесов, чтобы освободить место для сельского хозяйства особенно в засушливые периоды года.

Также ученые выделяют "мусорный сезон", существующий на юге Азии с ноября по март, когда приливы приносят на берег много пластика.

В то же время, как считают ученые, привычные нам времена года постепенно исчезают и это имеет негативные последствия для человечества и живых экосистем. Это изменение в сезонах на планете, например, влияет миграционное поведение животных и приводит к сокращению периодов размножения у некоторых видов.

Из-за глобального потепления в некоторых регионах планеты зима выглядит непривычно, ведь выпадает все меньше снега.

Ученые считают, что более распространенными являются "синкопированные времена года". Синкопированный относится к музыкальному термину, описывающему смещение акцента с сильной доли такта на слабую. В результате такого смещения ритм становится неровным.

В некоторых странах Юго-Восточной Азии появились "дымные сезоны", когда небо затянуто дымом на несколько недель Фото: Live Science

Синкопированные времена года включают в себя более жаркое лето и более мягкую зиму в умеренных широтах. При этом возникают более часто экстремальные погодные явления, которые подвергают людей и живые экосистемы стрессу.

Время ключевых сезонных событий, таких как опадение листьев или прибытие мигрирующих видов, становится все более непредсказуемым.

Также ученые ввели термин "аритмичные времена года" для обозначения аномальных ритмов, таких как более раннее наступление весны или более продолжительное лето, а также более короткая зима.

Изменение сезонных закономерностей нарушает синхронизацию взаимозависимых жизненных циклов растений и животных и нарушает жизнь человеческих сообществ, которые зависят от них.

Новые сезоны на Земле — это реальность, созданная деятельностью человека. К ней можно адаптироваться, но необходимо сделать все возможное для того, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды и глобальное потепление, чтобы не произошли еще более резкие изменения в сезонах на нашей планете. Это может иметь катастрофические последствия для людей и природы, считают ученые.

Как уже писал Фокус, Земля вращается чрезвычайно быстро и, возможно, людям потребуется первая в истории отрицательная секунда. Данные указывают на то, что некоторые дни становятся короче обычных 24 часов более чем на 1 миллисекунду.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему кошки на самом деле не любят воду. Хорошо известно, что большинство кошек ненавидят купаться и когда их просто обливают водой. Ученые назвали причины того, почему домашние кошки испытывают такое отвращение к воде.