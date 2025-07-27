Купаться – это плохо: ученые рассказали, почему кошки на самом деле не любят воду

Хорошо известно, что большинство кошек ненавидят купаться и когда их просто обливают водой. Ученые назвали причины того, почему домашние кошки испытывают такое отвращение к воде.

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Многие владельцы кошек и котов знают, что их домашние питомцы не любят быть мокрыми. Домашние животные часто отчаянно сопротивляются, когда их хозяева пытаются их искупать в ванной. Даже если много воды попадает на шерсть кошки, это приводит к большому стрессу у животного. Но есть кошки, которые любят плавать, хотя их не так и много. Но почему кошки так ненавидят воду? Об этом пишет Live Science.

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На самом деле специальный научных исследований, которые касаются изучения взаимодействий кошек и воды, не проводилось. И все же ученые считают, что найти ответ на вопрос, почему кошки не любят быть мокрыми, можно в их истории эволюции, а также в физических особенностях домашних животных и их первоначальном опыте взаимодействия с окружающей средой.

Кристин Витале, эксперт по поведению животных, считает, что предок домашней кошки, африканская дикая кошка (Felis silvestris lybica), может играть важную роль в том, почему домашние кошки так ненавидят воду и быть мокрыми.

Африканская дикая кошка в основном живет в пустынных регионах, где она редко видит водоемы или плавает. Учитывая это, неудивительно, что домашние кошки не очень любят воду. Просто они не приспособлены для того, чтобы с ней взаимодействовать, считает Витале.

Но Джонатан Лосос, биолог из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, не согласен с этой теорией. Ученые считает, что даже если вид произошел от предка, живущего в пустынных регионах, это значит, что животное будет боятся воды. С другой стороны, африканские дикие кошки живут не только в засушливых регионах, но и там, где есть водоемы.

Домашние животные часто отчаянно сопротивляются, когда их хозяева пытаются их искупать в ванной Фото: Getty Images

Дженнифер Вонк, эксперт по когнитивным способностям животных из Оклендского университета, считает, что кошки не любят воду потому, что для них физически неприятно быть мокрыми, а также это связано с тем, вода влияет на их обоняние.

По словам Вонк, мокрая шерсть усложняет передвижение кошкам и котам, а значит они чувствуют себя незащищенными. Также вода может скрывать естественный запах кошки, что может вызывать у нее стресс. Водопроводная вода также может принести с собой новые и неприятные запахи, а потому кошки чувствуют себя очень некомфортно.

В то же время ученые считают, что не один, а несколько факторов одновременно могут влиять на то, почему кошки ненавидят воду и быть мокрыми.

Витале считает, что на отношение к воде влияет изначальный опыт котенка. Считается, что знакомство котят с разными звуками, запахами, текстурами и впечатлениями, позволяют им стать более уверенными во взрослой жизни. Возможно, это может быть применимо и к воде.

Если котенок с самого раннего возраста контактировал с водой, то он может чувствовать себя более комфортно, когда будет взаимодействовать с водой во взрослой жизни. Но все кошки и коты индивидуальны, поэтому одни могут полюбить воду, а другие с самого раннего детства ненавидеть ее, говорит Витале.

Фокус уже писал о том, почему кошки любят бетон. Кошки и люди тысячелетиями живут бок о бок, но нам все еще очень мало известно о поведении этих домашних животных. Выяснилось, что кошки имеют необоснованную любовь к бетону.

Также Фокус писал о том, что любовь за деньги не купишь, но они делают людей более открытыми к ней. Исследование показало, что люди с более высоким доходом чаще стремятся наладить отношения с противоположным полом и действительно могут создавать не только долгосрочные партнерства, но и семьи.