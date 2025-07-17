Особенный материал: почему кошки по всему миру неравнодушны к бетону

Кошки и люди тысячелетиями живут бок о бок, но нам все еще очень мало известно о поведении своих питомцев. Например, почему им нравится сидеть на наших ноутбуках, облизывать пластиковые пакеты или тереться о ноги. Теперь владельцы кошек заметили еще одно странное поведение — необоснованную любовь к бетону.

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Владельцы кошек по всему земному шару сообщают о том, что кошки похоже питают странную страсть к бетону. Более того, некоторые владельцы кошек даже приносили домой прямоугольные бетонные плиты из строительных магазинов для своих питомцев, пишет Live Science.

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Почему кошки так любят бетон?

На этот счет нет прямых научных исследований, однако у профессора биологии в Вашингтонском университете в Сент-Луисе Джонатана Лососа есть несколько идей на этот счет. Наши кошки любопытны от природы и их, вероятно, привлекает текстура бетона, а также его форма.

Предполагается, что кошкам нравится ощущение шероховатой поверхности: такая текстура позволяет животным царапать и чистить себя, затрагивая те части тела, до которых в противном случае они не могли бы дотянуться.

Бетон также служит идеальным местом для метки территории. У кошек есть пахучие железы, расположенные по всей морде и телу, которые выделяют феромоны. Эти феромоны используются для метки территории и посылки социальных сигналов другим кошкам поблизости. Они выделяются, когда кошки трут эти пахучие железы о предметы.

Очень любознательные животные

Эксперт также считает, что бетонные блоки могут привлекать кошек вовсе не из-за самого бетона, а потому, что животные любознательны от природы. По словам Лососа, кошки как минимум отреагируют с любопытством, если в их доме появится новый предмет.

Эксперт также признает, что необходимо провести эксперимент, чтобы понять, почему кошек на самом деле так интересует бетон. Чтобы проверить это, Лосос предлагает дать животным "бетонный блок" из гладкого пластика или мягкую кошачью лежанку той же формы. Затем стоит понаблюдать за животными, чтобы определить, привлекает ли их бетон, или же они будут взаимодействовать с любым новым предметом похожей формы.

Лосос также задается вопросом, насколько реакция кошек на бетон в вирусных видеороликах связана с прямоугольной формой блоков. По словам эксперта, это напоминает другой тренд, завирусившийся несколько лет назад, когда на полу располагались квадраты или прямоугольники, часто просто заклеенные малярным скотчем. На роликах кошки часто садились в эти рамки и ученые связывают такое поведение животных с их любовью к коробкам.

Исследователи уже выяснили, что кошки любят сидеть в коробках, потому что это дает им комфорт. Однако их любовь к коробкам выходит за рамки трехмерных прямоугольных форм — похоже животным нравятся и двухмерные коробки.

На самом деле, исследование 2021 года показало, что кошки предпочитают сидеть в двухмерной иллюзии квадрата, показывая, как сильно они любят отдыхать в прямоугольных пространствах. Лосос отметил, что бетонная плитка тоже прямоугольная, поэтому она может пробудить у кошек инстинкт сидеть на блоках.

Ранее Фокус писал о том, что ученые поняли, как и когда кошки реагируют на человеческую речь.