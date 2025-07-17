Особливий матеріал: чому кішки по всьому світу небайдужі до бетону

Кішки й люди тисячоліттями живуть пліч-о-пліч, але нам все ще дуже мало відомо про поведінку своїх вихованців. Наприклад, чому їм подобається сидіти на наших ноутбуках, облизувати пластикові пакети або тертися об ноги. Тепер власники кішок помітили ще одну дивну поведінку — необґрунтовану любов до бетону.

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Власники кішок по всій земній кулі повідомляють про те, що кішки схоже мають дивну пристрасть до бетону. Ба більше, деякі власники кішок навіть приносили додому прямокутні бетонні плити з будівельних магазинів для своїх вихованців, пише Live Science.

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Чому кішки так люблять бетон?

З цього приводу немає прямих наукових досліджень, однак у професора біології у Вашингтонському університеті в Сент-Луїсі Джонатана Лососа є кілька ідей з цього приводу. Наші кішки цікаві від природи і їх, ймовірно, приваблює текстура бетону, а також його форма.

Передбачається, що кішкам подобається відчуття шорсткої поверхні: така текстура дає змогу тваринам дряпати та чистити себе, зачіпаючи ті частини тіла, до яких інакше вони не могли б дотягнутися.

Бетон також служить ідеальним місцем для мітки території. У кішок є пахучі залози, розташовані по всій морді й тілу, які виділяють феромони. Ці феромони використовуються для мітки території та надсилання соціальних сигналів іншим кішкам поблизу. Вони виділяються, коли кішки труть ці пахучі залози об предмети.

Дуже допитливі тварини

Експерт також вважає, що бетонні блоки можуть приваблювати котів зовсім не через сам бетон, а тому, що тварини допитливі від природи. За словами Лососа, кішки щонайменше відреагують із цікавістю, якщо в їхньому будинку з'явиться новий предмет.

Експерт також визнає, що необхідно провести експеримент, щоб зрозуміти, чому кішок насправді так цікавить бетон. Щоб перевірити це, Лосос пропонує дати тваринам "бетонний блок" із гладкого пластику або м'яку котячу лежанку тієї ж форми. Потім варто поспостерігати за тваринами, щоб визначити, чи привертає їх бетон, або ж вони взаємодіятимуть із будь-яким новим предметом схожої форми.

Лосос також зацікавився, наскільки реакція кішок на бетон у вірусних відеороликах пов'язана з прямокутною формою блоків. За словами експерта, це нагадує інший тренд, що завірусився кілька років тому, коли на підлозі розташовувалися квадрати або прямокутники, часто просто заклеєні малярським скотчем. На роликах кішки часто сідали в ці рамки, і вчені пов'язують таку поведінку тварин з їхньою любов'ю до коробок.

Дослідники вже з'ясували, що кішки люблять сидіти в коробках, бо це дає їм комфорт. Однак їхня любов до коробок виходить за рамки тривимірних прямокутних форм — схоже, тваринам подобаються і двомірні коробки.

Насправді дослідження 2021 року показало, що кішки вважають за краще сидіти в двовимірній ілюзії квадрата, показуючи, як сильно вони люблять відпочивати в прямокутних просторах. Лосос зазначив, що бетонна плитка теж прямокутна, тому вона може пробудити в котів інстинкт сидіти на блоках.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зрозуміли, як і коли кішки реагують на людську мову.