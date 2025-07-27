Купатися — це погано: учені розповіли, чому кішки насправді не люблять воду

Добре відомо, що більшість кішок ненавидять купатися і коли їх просто обливають водою. Вчені назвали причини того, чому домашні кішки відчувають таку відразу до води.

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Багато власників кішок і котів знають, що їхні домашні улюбленці не люблять бути мокрими. Домашні тварини часто відчайдушно чинять опір, коли їхні господарі намагаються їх викупати у ванній. Навіть якщо багато води потрапляє на шерсть кішки, це призводить до великого стресу у тварини. Але є кішки, які люблять плавати, хоча їх не так і багато. Але чому кішки так ненавидять воду? Про це пише Live Science.

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Насправді спеціальний наукових досліджень, які стосуються вивчення взаємодій кішок і води, не проводилося. І все ж вчені вважають, що знайти відповідь на питання, чому кішки не люблять бути мокрими, можна в їхній історії еволюції, а також у фізичних особливостях домашніх тварин і їхньому первісному досвіді взаємодії з навколишнім середовищем.

Крістін Вітале, експерт з поведінки тварин, вважає, що предок домашньої кішки, африканська дика кішка (Felis silvestris lybica), може відігравати важливу роль у тому, чому домашні кішки так ненавидять воду та бути мокрими.

Африканська дика кішка в основному живе в пустельних регіонах, де вона рідко бачить водойми або плаває. З огляду на це, не дивно, що домашні кішки не дуже люблять воду. Просто вони не пристосовані для того, щоб з нею взаємодіяти, вважає Вітале.

Але Джонатан Лосос, біолог з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, не згоден з цією теорією. Вчені вважає, що навіть якщо вид походить від предка, який живе в пустельних регіонах, це означає, що тварина боятиметься води. З іншого боку, африканські дикі кішки живуть не тільки в посушливих регіонах, а й там, де є водойми.

Домашні тварини часто відчайдушно чинять опір, коли їхні господарі намагаються їх викупати у ванній Фото: Getty Images

Дженніфер Вонк, експерт з когнітивних здібностей тварин з Оклендського університету, вважає, що кішки не люблять воду тому, що для них фізично неприємно бути мокрими, а також це пов'язано з тим, що вода впливає на їхній нюх.

За словами Вонк, мокра шерсть ускладнює пересування кішкам і котам, а отже, вони почуваються незахищеними. Також вода може приховувати природний запах кішки, що може викликати у неї стрес. Водопровідна вода також може принести з собою нові та неприємні запахи, а тому кішки почуваються дуже некомфортно.

Водночас науковці вважають, що не один, а кілька чинників одночасно можуть впливати на те, чому кішки ненавидять воду і бути мокрими.

Вітале вважає, що на ставлення до води впливає початковий досвід кошеняти. Вважається, що знайомство кошенят з різними звуками, запахами, текстурами і враженнями, дозволяють їм стати більш впевненими в дорослому житті. Можливо, це може бути застосовано і до води.

Якщо кошеня з самого раннього віку контактувало з водою, то воно може почуватися комфортніше, коли буде взаємодіяти з водою в дорослому житті. Але всі кішки і коти індивідуальні, тому одні можуть полюбити воду, а інші з самого раннього дитинства ненавидіти її, каже Вітале.

Фокус уже писав про те, чому кішки люблять бетон. Кішки і люди тисячоліттями живуть пліч-о-пліч, але нам все ще дуже мало відомо про поведінку цих домашніх тварин. З'ясувалося, що кішки мають необґрунтовану любов до бетону.

Також Фокус писав про те, що любов за гроші не купиш, але вони роблять людей більш відкритими до неї. Дослідження показало, що люди з вищим доходом частіше прагнуть налагодити стосунки з протилежною статтю і справді можуть створювати не тільки довгострокові партнерства, а й сім'ї.