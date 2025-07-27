На Землі з'явилися раніше невідомі пори року: чому це погано

Нові сезони на нашій планеті виникли через зміну клімату та забруднення довкілля. Ці сезони є антропогенними, адже створені під впливом діяльності людини.

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Упродовж усієї своєї історії людство сприймало пори року, літо, зиму, весну та осінь, як відносно стабільні відрізки часу зі своїми особливостями. Але сезони, у звичному нам вигляді, вже змінюються через діяльність людини. Тож у нещодавньому дослідженні виокремлюють нові пори року на планеті, які мають негативні наслідки для людей та довкілля, пише Live Science.

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У своєму дослідженні вчені виділяють кілька раніше невідомих сезонів на нашій планеті, які є антропогенними. Наприклад, у деяких країнах Південно-Східної Азії з'явилися "димні сезони", коли небо затягнуте димом на кілька тижнів. Це спричинено масовим випалюванням лісів, щоб звільнити місце для сільського господарства особливо в посушливі періоди року.

Також учені виокремлюють "сміттєвий сезон", що існує на півдні Азії з листопада по березень, коли припливи приносять на берег багато пластику.

Водночас, як вважають науковці, звичні нам пори року поступово зникають і це має негативні наслідки для людства та живих екосистем. Ця зміна в сезонах на планеті, наприклад, впливає на міграційну поведінку тварин і призводить до скорочення періодів розмноження у деяких видів.

Через глобальне потепління в деяких регіонах планети зима має незвичний вигляд, адже випадає все менше снігу.

Учені вважають, що більш поширеними є "синкоповані пори року". Синкопований належить до музичного терміна, що описує зміщення акценту з сильної частки такту на слабку. Унаслідок такого зміщення ритм стає нерівним.

У деяких країнах Південно-Східної Азії з'явилися "димні сезони", коли небо затягнуте димом на кілька тижнів Фото: Live Science

Синкоповані пори року включають в себе більш спекотне літо і більш м'яку зиму в помірних широтах. При цьому виникають частіше екстремальні погодні явища, які піддають людей і живі екосистеми стресу.

Час ключових сезонних подій, таких як опадання листя або прибуття видів, що мігрують, стає дедалі непередбачуванішим.

Також учені ввели термін "аритмічні пори року" для позначення аномальних ритмів, як-от більш раннє настання весни або більш тривале літо, а також більш коротка зима.

Зміна сезонних закономірностей порушує синхронізацію взаємозалежних життєвих циклів рослин і тварин та порушує життя людських спільнот, які залежать від них.

Нові сезони на Землі — це реальність, створена діяльністю людини. До неї можна адаптуватися, але необхідно зробити все можливе для того, щоб зменшити забруднення довкілля та глобальне потепління, щоб не відбулися ще більш різкі зміни в сезонах на нашій планеті. Це може мати катастрофічні наслідки для людей і природи, вважають учені.

Як уже писав Фокус, Земля обертається надзвичайно швидко і, можливо, людям знадобиться перша в історії негативна секунда. Дані вказують на те, що деякі дні стають коротшими за звичайні 24 години більш ніж на 1 мілісекунду.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому кішки насправді не люблять воду. Добре відомо, що більшість кішок ненавидять купатися і коли їх просто обливають водою. Вчені назвали причини того, чому домашні кішки відчувають таку відразу до води.