Не только выхлопные газы: автомобили загрязняют воду опасными для человека частицами

Как показывает исследование, 45% загрязнения микропластиком на нашей планете приходится на автомобили. Шины колес автомобилей изнашиваются и происходит выброс вредных частиц, которые попадают в водоемы.

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Каждые несколько лет владельцам автомобилей приходится менять шины колес из-за того, что они изнашиваются. Ученые выяснили, что огромное количество мельчайших частиц микропластика из синтетического каучука шин попадает в водоемы. Частицы микропластика становятся угрозой для водных жителей, а также впоследствии и для людей, которые едят отравленную рыбу, как показывает исследование, пишет ScienceAlert.

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По словам ученых, миллионы тонн пластиковых отходов ежегодно попадают в мировой океан. Оказалось, что частицы микропластика из шин колес автомобилей составляют примерно 45% загрязнения микропластиком как в наземных, так и в водных системах. Шины теряют мельчайшие частицы микропластика при движении по дорогам. Дождь смывает эти частицы в канавы, откуда они попадают в ручьи, озера, реки и океаны.

Затем эти частицы попадают внутрь рыбы и других водных животных. Токсичные химические вещества могут повлиять как на саму рыбу, так и на людей, которые ее едят. Было обнаружено, что некоторые виды рыб гибнут из-за химического вещества 6PPD-Q, производного от вещества 6PPD, которое добавляют в шины для предотвращения их разрушения. Ученые говорят, что люди и животные могут подвергаться также воздействию частиц из шин, которые попадают не только в воду, но и в воздух. Исследование показывает, что химикат 6PPD-Q может нанести вред многим органам человека, включая печень, легкие и почки.

Авторы исследования заявили о том, что они создали способ удаления частиц микропалстика из шин из водных путей с помощью доступных и недорогих природных материалов. Речь идет о фильтре, который может улавливать вредные частицы микропластика до того, как они попадут в ручьи, реки и океаны.

Частицы микропластика из шин колес автомобилей составляют примерно 45% загрязнения микропластиком как в наземных, так и в водных системах Фото: The Conversation

Для создания фильтра ученые использовали сосновую щепу и биоуголь, форму древесного угля, полученную путем нагревания рисовой шелухи в камере с ограниченным содержанием кислорода. В результате выяснилось, что фильтр способен удалять около 90% частиц, вылетевших из шин, из сточных вод.

Ученые разместили систему фильтрации, используя биоуголь и древесную щепу в дренажные отверстия. Затем они собрали пробы ливневого стока и измерили количество частиц микропластика. Концентрация выброшенных шинами частиц значительно снизилась после установки фильтра.

Авторы исследования считают, что их система фильтрации, если ее разместить возле автомагистралей, сможет снизить уровень загрязнения частицами микропластика водных систем.

Пластиковые отходы наносят вред окружающей среде, пище, которую едят люди, и, возможно, здоровью человека. Ученые считают, что фильтры из растительных отходов могут стать эффективным, относительно недорогим и экологически безопасным решением этой проблемы.

Как уже писал Фокус, ученые измерили количество микропластика в молочных продуктах. Самая высока концентрация пластиковых частиц была обнаружена в сыре.

Также Фокус писал о том, что на Земле появились ранее неизвестные времена года. Новые сезоны на нашей планете возникли из-за изменения климата и загрязнения окружающей среды. Эти сезоны являются антропогенными, ведь созданы под влиянием деятельности человека.