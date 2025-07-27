Не тільки вихлопні гази: автомобілі забруднюють воду небезпечними для людини частинками

Як показує дослідження, 45% забруднення мікропластиком на нашій планеті припадає на автомобілі. Шини коліс автомобілів зношуються і відбувається викид шкідливих частинок, які потрапляють у водойми.

Related video

Кожні кілька років власникам автомобілів доводиться міняти шини коліс через те, що вони зношуються. Науковці з'ясували, що величезна кількість найдрібніших частинок мікропластику із синтетичного каучуку шин потрапляє у водойми. Частинки мікропластику стають загрозою для водних мешканців, а також згодом і для людей, які їдять отруєну рибу, як показує дослідження, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами вчених, мільйони тонн пластикових відходів щороку потрапляють у світовий океан. Виявилося, що частинки мікропластику з шин коліс автомобілів становлять приблизно 45% забруднення мікропластиком як у наземних, так і у водних системах. Шини втрачають найдрібніші частинки мікропластику під час руху дорогами. Дощ змиває ці частинки в канави, звідки вони потрапляють у струмки, озера, річки та океани.

Потім ці частинки потрапляють всередину риби та інших водних тварин. Токсичні хімічні речовини можуть вплинути як на саму рибу, так і на людей, які її їдять. Було виявлено, що деякі види риб гинуть через хімічну речовину 6PPD-Q, похідну від речовини 6PPD, яку додають у шини для запобігання їхньому руйнуванню. Вчені кажуть, що люди і тварини можуть піддаватися також впливу частинок з шин, які потрапляють не тільки у воду, а й у повітря. Дослідження показує, що хімікат 6PPD-Q може завдати шкоди багатьом органам людини, включно з печінкою, легенями та нирками.

Автори дослідження заявили про те, що вони створили спосіб видалення частинок мікропалстика з шин з водних шляхів за допомогою доступних і недорогих природних матеріалів. Йдеться про фільтр, який може вловлювати шкідливі частинки мікропластику до того, як вони потраплять у струмки, річки та океани.

Частинки мікропластику з шин коліс автомобілів становлять приблизно 45% забруднення мікропластиком як у наземних, так і у водних системах Фото: long-covid

Для створення фільтра вчені використовували соснову тріску і біовугілля, форму деревного вугілля, отриману шляхом нагрівання рисового лушпиння в камері з обмеженим вмістом кисню. У результаті з'ясувалося, що фільтр здатний видаляти близько 90% частинок, що вилетіли з шин, зі стічних вод.

Вчені розмістили систему фільтрації, використовуючи біовугілля і деревну тріску в дренажні отвори. Потім вони зібрали проби зливового стоку і виміряли кількість частинок мікропластику. Концентрація викинутих шинами частинок значно знизилася після встановлення фільтра.

Автори дослідження вважають, що їхня система фільтрації, якщо її розмістити біля автомагістралей, зможе знизити рівень забруднення частинками мікропластику водних систем.

Пластикові відходи завдають шкоди навколишньому середовищу, їжі, яку їдять люди, і, можливо, здоров'ю людини. Вчені вважають, що фільтри з рослинних відходів можуть стати ефективним, відносно недорогим і екологічно безпечним вирішенням цієї проблеми.

Як уже писав Фокус, вчені виміряли кількість мікропластику в молочних продуктах. Найвища концентрація пластикових частинок була виявлена в сирі.

Також Фокус писав про те, що на Землі з'явилися раніше невідомі пори року. Нові сезони на нашій планеті виникли через зміну клімату та забруднення навколишнього середовища. Ці сезони є антропогенними, адже створені під впливом діяльності людини.